Skyrim: So tretet ihr der Dunklen Bruderschaft bei und das bringt es

Mit unserem Guide zeigen wir euch wie ihr der Dunklen Bruderschaft beitreten könnt.

In Skyrim tummeln sich mehrere Gilden, denen ihr beitreten könnt. Aber eine davon ist vor allem für ihre blutrünstigen Assassinen bekannt: die Dunkle Bruderschaft. Wollt ihr ein Teil davon sein, dann müsst ihr die folgenden Quests erfüllen.

Das sind die Quests, um der Dunklen Bruderschaft beizutreten

Habt ihr euch dazu entschlossen, der Gilde beizutreten, dann müsst ihr euch erst einmal nach Windhelm begeben. Folgt dabei einfach diesen Schritten:

Sobald ihr in Windhelm angekommen seid, solltet ihr nach einem Kind namens Aventus Aretino Ausschau halten. Er gibt euch die Aufgabe, Die Waisenhausleiterin Grelod zu töten. Geht dafür nach Rifton, sucht das Waisenhaus und erledigt die Zielperson. Kehrt nach Windhelm zurück und berichtet Aventus Aretino davon, um die Mission "Verlorene Unschuld" abzuschließen.

Ab diesem Punkt müsst ihr ein wenig warten oder einfach mit anderen Quests weitermachen. Irgendwann trefft ihr auf einen Kurier, der euch einen Brief mit einer schwarzen Hand, dem Symbol der Gilde überreicht.

Damit der nächste Schritt der Quest losgeht, müsst ihr euch an beliebiger Stelle im Spiel hinlegen und rasten. Dadurch geht es dann weiter mit der Aufgabe "Wer solche Freunde hat".

So läuft die Quest ab: Anstatt in dem gleichen Bett aufzuwachen, seid ihr nun in einem Ort der Dunklen Bruderschaft angekommen. Dort werdet ihr von Astrid, der Anführerin der Gilde in Himmelsrand, vor die Probe gestellt und habt drei Gefangene vor euch. Diese müsst ihr ausfragen und letztlich einen davon töten.

Dabei ist eure Wahl komplett egal und ihr bekommt nach dem Mord als Zeichen des Einstiegs in die Gilde die Rüstung der Dunklen Bruderschaft geschenkt.

Das passiert, wenn ihr euch gegen Astrid stellt: Wollt ihr niemanden der Dreien umbringen, dann müsst ihr Astrid bekämpfen. Macht ihr das, habt ihr keine Chance mehr, der Dunklen Bruderschaft beizutreten. Stattdessen erhaltet ihr die Quest "Vernichte die Dunkle Bruderschaft" und müsst einen blutigen Kampf gegen die Gilde in Himmelsrand starten.

Falls ihr Skyrim schon einige Jahre nicht mehr gespielt habt, dann lohnt sich vielleicht ein Blick in die neueste Anniversary Edition:

4:46 Skyrim Anniversary Edition - Neuer Trailer zeigt, was die Jubiläumsausgabe zu bieten hat

Doch was bringt mir die Dunkle Bruderschaft überhaupt?

Seid ihr an diesem Punkt angekommen, dann Glückwunsch, ihr seid endlich Teil der Dunklen Bruderschaft!

Ab sofort habt ihr somit Zugriff auf eine Reihe an Assassinen-Quests, bei denen es darum geht, NPCs möglichst ungesehen zu töten. Zudem deckt ihr innerhalb der Bruderschaft düstere Machenschaften auf und werdet letztlich selbst zum Anführer der Gilde.

Das sind weitere Vorteile, die ihr bekommt als Teil der Dunklen Bruderschaft:

Besondere Ausrüstung als Belohnung wie die "Rüstung der Dunklen Bruderschaft" oder die "Klinge des Wehklagens".

Zugang zu Verstecken und Zufluchten, unter anderem das Hauptquartier in Falkenring.

Einen Fokus auf die Fähigkeit "Schleichen" und Waffen wie Bögen oder Dolche, um leise zu töten.

Es gibt aber auch Nachteile: So könnt ihr durch die schweren, moralischen Entscheidungen, die ihr treffen müsst, eure Beziehungen zu anderen NPCs negativ beeinflussen, die nicht Teil der Dunklen Bruderschaft sind. Zudem werdet ihr durch die Gilde dazu gezwungen, einen bestimmten Spielstil verstärkt zu nutzen, nämlich Stealth.

Wenn ihr also keine Lust aufs Schleichen und Meucheln habt, könnte die Bruderschaft die falsche Wahl für euch sein.

Da ihr aber mehreren Gilden gleichzeitig beitreten könnt, ist euer Charakter nicht dazu gezwungen, nur noch Quests der Dunklen Bruderschaft anzunehmen. Falls ihr aber sowieso eine Assassine spielen wollt, dann ist ein Beitritt in der Gilde dank der Belohnungen und Ausrüstungsgegenstände, die ihr bekommt, fast unausweichlich.

Welcher Gilde habt ihr euch in Skyrim angeschlossen?