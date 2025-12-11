Skyrim für Switch 2 ist "eine Katastrophe" - Verärgerte Fans beschweren sich über Input-Lag, 30 FPS und mehr

Skyrim bekommt seine gefühlt tausenste Neuauflage und es ist nur noch zum Schreien.

Die Anniversary Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim ist jetzt auch auf der Switch 2 erhältlich. Eigentlich hätte das ein kleiner Grund zur Freude sein sollen: bessere Hardware, kürzere Ladezeiten, alle DLCs und Maus-/Motion-Steuerung über die neuen Joy-Con. Doch einmal mehr gelingt es Bethesda, einem 14 Jahre alten Spiel neue Probleme zu verpassen.

Ruckelig, verzögert, frustrierend

Mehrere Spieler*innen berichten, dass Skyrim auf der Switch 2 trotz moderner Hardware spürbar hinterherhinkt. Besonders häufig genannt: Input-Lag, also die Verzögerung zwischen Tastendruck und Reaktion auf dem Bildschirm.

1:46 Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer

Autoplay

Ein User fasst es so zusammen:

Die Grafik ist nur minimal besser, die Framerate bleibt bei 30 FPS – und nach jeder Eingabe vergeht fast eine Sekunde.

Andere ergänzen:

Die Switch-2-Version hat immer noch eine Viertelsekunde Verzögerung – wenn nicht mehr. Das Upgrade ist draußen … und es ist eine Katastrophe.

Für ein Action-RPG mit Echtzeitkämpfen ist das kaum zu ignorieren. Dazu kommen Abstürze und ein Speicherbedarf von 53 GB – ein ordentlicher Brocken für eine portable Konsole.

Warum läuft ein Spiel von 2011 nicht besser?

Besonders kritisch sehen Fans, dass Skyrim auf der Switch 2 weiterhin auf 30 FPS limitiert ist. Bei deutlich stärkerer Hardware sorgt das für Verwunderung. Manche berichten sogar, dass sich der Handheld-Modus schlechter anfühlt als auf der ersten Switch.

Schon der ursprüngliche Switch-Port startete technisch wacklig, wurde aber später von Bethesda verbessert. Viele hoffen nun erneut auf schnelle Patches – sei es beim Input-Lag oder bei der Performance.

Wie viele Re-Releases denn noch?

Skyrim hat inzwischen mehr Neuauflagen als manche Spielereihe Hauptteile – doch die Switch-2-Version könnte ein neuer Tiefpunkt sein. Erst vor Kurzem sorgte Bethesda mit der Fallout 4: Anniversary Edition für Kritik, und die Geduld vieler Fans wird langsam dünn.

Währenddessen warten Spieler*innen weiterhin auf The Elder Scrolls 6, das 2018 angekündigt wurde und seither praktisch in der Versenkung verschwunden ist.

Vielleicht wäre es tatsächlich Zeit, den Blick mal nach vorne zu richten – und Skyrim vielleicht endlich ruhen zu lassen.

Wie steht ihr zum Switch-2-Port – enttäuscht oder merkt ihr von den Problemen wenig?