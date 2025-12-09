Überraschung! Bethesda veröffentlicht klammheimlich Skyrim für die Switch 2 - wer aber kein kostenloses Switch 1-Upgrade bekommt, muss tief in die Taschen greifen

Bethesda hat nicht nur angekündigt, dass eine Nintendo Switch 2-Version von The Elder Scrolls 5 erscheint, sondern sie auch direkt als Shadowdrop veröffentlicht.

Eleen Reinke
09.12.2025 | 16:55 Uhr

Ab sofort könnt ihr euch die Drachenschreie aus The Elder Scrolls auch auf der Switch 2 geben. Ab sofort könnt ihr euch die Drachenschreie aus The Elder Scrolls auch auf der Switch 2 geben.

Es ist schon lange ein Meme in der Community geworden: Skyrim erscheint einfach auf jeder Plattform, die es auf diesem Planeten gibt. Da war es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis The Elder Scrolls 5 seinen Weg auf die Nintendo Switch 2 findet.

Jetzt gibt's von Bethesda die offizielle Ankündigung und direkt auch noch den Shadowdrop.

Skyrim kommt mit Verbesserungen auf die Switch 2

In einem neuen Video hat Bethesda nämlich nicht nur angekündigt, dass die Anniversary Edition von Skyrim auf die Switch 2 kommt, das Spiel ist auch noch ab sofort verfügbar. Dabei ist aber nicht nur die Plattform neu, es gibt auch ein paar Verbesserungen gegenüber der Nintendo Switch-Version.

Hier könnt ihr euch die Unterschiede im Trailer selbst angucken:

Video starten 1:46 Skyrim für Switch 2 veröffentlicht: Alle Inhalte und Verbesserungen im Trailer

Hier gibt es die Verbesserungen auch noch einmal aufgezählt:

  • Verbesserte Auflösung und DLSS Anti-Aliasing
  • Verkürzte Ladezeiten
  • Optimierte Performance
  • Support für Maus-Steuerung
  • Motion Controls
  • Amiibo-Support

Falls ihr euch jetzt fragt, was mit dem Amiibo-Support gemeint ist: Wenn ihr The Legend of Zelda-Amiibos besitzt (hier ist die Liste aller kompatiblen Figuren), könnt ihr die einscannen, um sofort Nintendo-exklusive Outfits wie Links Reckengewand, einen Hylia-Schild und ein Master-Schwert zu erhalten. Habt ihr keine Amiibos, müsst ihr euch aber keine Sorgen machen. Die Items könnt ihr nämlich auch ganz normal im Spielverlauf freischalten.

Für einige gibt's das Switch 2-Upgrade gratis

Die Switch 2-Version ist ab sofort im eShop bestellbar. Falls ihr das Spiel noch nicht besitzen solltet oder euch noch eine Switch-Version fehlt, müsst ihr aber ein wenig tiefer in die Taschen greifen. Die Anniversary-Edition kostet dort nämlich knapp 50 Euro – nicht schlecht für ein 14 Jahre altes Spiel.

Besitzt ihr aber bereits die Anniversary-Edition auf der ersten Switch, könnt ihr euch freuen. Dann gibt es das Upgrade mit den Verbesserungen der Switch 2-Version nämlich tatsächlich gratis spendiert.

"Ich bin müde und habe keinen Spaß mehr" - Skyrim-Oma verabschiedet sich von Skyrim, weil sie mit Fan-Feedback unzufrieden ist
von Kevin Itzinger
Alle The Elder Scrolls-RPGs im großen Spielzeit-Ranking: Welches ist das längste, welches das kürzeste TES?
von Linda Sprenger

Ein klein wenig (oder auch ein klein wenig mehr) in die Jahre gekommen sieht der Switch 2-Port natürlich trotzdem aus. Das dürfte auch kaum überraschen, immerhin erschien das inzwischen 14 Jahre alte Spiel ursprünglich 2011 für die PS3 und Xbox 360.

Na, schlagt ihr bei Skyrim auf der Nintendo Switch 2 noch einmal oder erstmals zu? Oder sagt ihr: Es reicht langsam?

