Skyrim-Spieler lässt geklauten Käse fallen und löst versehentlich Bürgerkrieg aus

Bethesdas Mammut-RPG The Elder Scrolls V: Skyrim ist für seine teils wirklich lustigen Bugs und Glitches bekannt, und auch über zehn Jahre nach dem Release der Original-Version teilen Spieler und Spielerinnen noch fleißig ihre kuriosen Erlebnisse in der eisigen Open World des Spiels. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass ausgerechnet ein Laib Käse für einen blutigen Bürgerkrieg in der Stadt Rifton sorgen könnte?

Kriegerischer Skyrim-Käse

Das untere Video stammt von Reddit-Mitglied JewDoughKick. Darin sehen wir, wie der Skyrim-Fan in der Stadt Rifton zunächst auf dem Marktplatz ein Käserad stiehlt. Anschließend lässt er es unachtsam fallen – mit ungeahnten Folgen.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nur wenige Sekunden, nachdem der Käse auf den Boden gepurzelt ist, zücken sämtliche NPCs auf dem Marktplatz ihre Schwerter, Dolche und Äxte und gehen aufeinander los. Frei nach dem Motto: "Der Käse ist gefallen, und jetzt fällt auch Rifton!"

Reddit-User JewDoughKick wird Zeuge eines riesigen Brawls, der in den Kommentaren unter dem Post (verständlicherweise) für Belustigung sorgt. "In Erinnerung an den Rifton-Käse-Aufstand", schreibt beispielsweise User*in terabrandford.

Lustigerweise wird der Spieler/die Spielerin im Video kurz nach dem Käsevorfall von einer Wache gestellt und vor die Wahl gestellt: In den Knast gehen oder 5 Gold bezahlen? Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob die 5 Goldstücke für das Stehlen des Käses oder für das Auslösen eines "Bürgerkriegs" fällig werden...

Noch mehr Kuriositäten zu Skyrim:

Das mittlerweile über zehn Jahre alte Rollenspiel-Urgestein ist seit 11. November 2021 auch in der Anniversary Edition für PS5 und Xbox Series X/S erhältlich und enthält sämtliche Erweiterungen (Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn) sowie die Inhalte des Creation Clubs. Hier sind alle Inhalte der Skyrim Anniversary Edition im Überblick.