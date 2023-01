Die Skyrim-Stadt Weißlauf könnt ihr jetzt in Halo Infinite erkunden und sie sieht fantastisch aus

Skyrim trifft auf Halo: Infinite – Klingt zunächst vielleicht komisch, ist aber so. Dank des Forge-Editors können in Halo: Infinite mittlerweile nämlich reihenweise beeindruckende Fan-Kreationen bestaunt werden. Da wäre zum Beispiel die komplette Stadt Weißlauf, die größte Siedlung von ganz Himmelsrand. Ein Fan hat sich die Mühe eines Nachbaus gemacht und ein wirklich beeindruckendes Projekt realisiert.

So sieht Weißlauf aus Skyrim in Halo Infinite aus

Fan baut ganze Stadt nach: Bullet2thehead9 muss ein echter Skyrim- und Halo-Fan sein. Der User hat sich offenbar sehr viel Zeit genommen, um die Kult-Stadt aus Elder Scrolls 5: Skyrim innerhalb des Forge-Leveleditors von Halo: Infinite nachzubauen. Hier könnt ihr euch ein Video dazu ansehen:

Wenn ihr Skyrim gespielt habt, seid ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Weißlauf aka Whiterun gewesen. Die Stadt lässt sich in diesem Video perfekt wiedererkennen. Selbst die Talos-Statue wurde nachgebildet, obwohl natürlich mit dem gearbeitet werden musste, was der Forge-Editor bietet. Der Spartaner kommt noch durch, aber das macht das Ganze nicht weniger eindrucksvoll.

So könnt ihr Weißlauf selbst erkunden: Hier findet ihr die Download-Seite. Wenn ihr euch ein Bookmark setzt, könnt ihr dieses auf der Konsole unter eigene Bookmarks aufrufen. Alternativ könnt ihr auf der Konsole im Forge Browser nach "Whiterun" suchen.

Auf der Downloadseite findet sich zudem die Info, dass die 4v4-Map die meisten Standard-Modi von Halo: Infinite unterstützt. Allerdings könnt ihr sie aktuell nicht mit Bots spielen. Übrigens hat derselbe Fan auch noch Riverwood nachgebaut.

Wenn ihr mehr über den Forge-Modus und seine Möglichkeiten wissen wollt, seht euch dieses Video dazu an:

Mit Hilfe des Forge-Modus wurden natürlich schon haufenweise Lieblings-Multiplayermaps aus älteren Halo-Teilen und anderen Spielen nachgebaut. Ein YouTuber hat das Tool aber beispielsweise auch genutzt, um den Kokiri-Wald aus Zelda Ocarina of Time in Halo Infinite zu basteln.

Währenddessen befindet sich die dritte Season von Halo Infinite weiterhin in der Mache beim Entwicklerstudio 343 Industries. Geplant sind unter anderem die Einführung neuer Maps für die verschiedenen Multiplayer-Modi sowie eine neue Waffe, ein weiterer Battle Pass und noch mehr.

