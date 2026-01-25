Behind-the-Scenes-Bilder zeigen Nintendo-Kostüme von 1999 – und diesem Donkey Kong wollen wir nicht alleine im Dunkeln begegnen

Diese Fotos erinnern an uns an einen der surrealsten Werbespots aus der Frühzeit von Super Smash Bros.

Noch gilt hier ein friedliches Miteinander. Noch gilt hier ein friedliches Miteinander.

Ende der 90er war Videospielwerbung noch bereit, Risiken einzugehen – und Nintendo gehörte zu den Firmen, die besonders gern ausprobierten, wie weit man gehen kann. Auf Instagram erinnern gerade einige Behind-the-Scenes-Bilder an einen Werbespot aus dem Jahr 1999, der vielen Nintendo-Fans noch gut im Gedächtnis sein dürfte.

Von wegen friedliche Nintendo-Charaktere

Der Spot bewarb das erste Super Smash Bros. für das Nintendo 64 – und brach bewusst mit allem, was Nintendo bis dahin gezeigt hatte.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Statt friedlicher Maskottchen sieht man Mario, Pikachu, Yoshi und Donkey Kong zunächst gemeinsam über eine Wiese laufen, bevor plötzlich das Chaos ausbricht: Mario stößt Yoshi um, Pikachu fliegt durch die Luft und Donkey Kong kassiert mehrere Treffer, während kleine N64-Logos um seinen Kopf kreisen.

Untermalt wird das Ganze von „Happy Together“ von The Turtles – ein bewusst gewählter Kontrast zur eskalierenden Prügelei. Der Spot endet mit dem provokanten Slogan: „Get N or Get Out.“

Kostüme, die heute eher gruselig wirken

Die Behind-the-Scenes-Bilder zeigen die Dreharbeiten hinter den Kulissen. Während die meisten Figuren auch ohne Kamera noch halbwegs harmlos wirken, ist es vor allem Donkey Kong, der aus heutiger Sicht eher unangenehm auffällt.

Mit seinem gruseligen Grinsen und der übergroßen Statur wirkt er heute eher wie ein Endgegner aus einem billigen Horrorfilm als wie ein Nintendo-Maskottchen.

Der Spot ist trotzdem Kult

Trotzdem ist der Werbespot vielen Nintendo-Fans bis heute im Gedächtnis geblieben – auch wenn der Instagram-Post etwas anderes behauptet:

Mein liebster Werbespot aller Zeiten.

Ich bin jedes Mal komplett ausgerastet, wenn diese Werbung im Fernsehen lief.

Was heißt hier, niemand erinnert sich an diesen Spot?? ›So happy togetherrrrrr‹!

Ich selbst kann mich ebenfalls noch gut daran erinnern und habe den Spot jedes Mal gefeiert, wenn er lief. Die sonst so fröhlichen Jump-’n’-Run-Charaktere in einer handfesten Schlägerei zu sehen, hatte damals etwas überraschend Faszinierendes.

Erinnert ihr euch noch an diesen Spot?

Super Smash Bros.

Super Smash Bros.

Genre: Action

Release: 21.01.1999 (N64)

