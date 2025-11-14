"Der sieht ja aus wie ein Kind!" Solo Leveling zeigt Jinwoo in einem komplett neuen Look und die Community ist verwirrt, ob er aus Staffel 3 stammt

Das sieht aber so gar nicht nach Jinwoo Sung aus Solo Leveling aus, oder etwa doch? (© Chugong, A-1 Pictures / Netmarble)

Solo Leveling veröffentlichte am 13. November 2025 zwei neue Videos. Eines davon wurde vom Solo Leveling-Animationsstudio A-1 Pictures produziert und trägt den Titel "First Reveal of the Solo Leveling: KARMA Opening!". Das klingt doch wie ein Trailer zur dritten Staffel der Anime-Serie! Fans wurden deswegen also hellhörig.

Beim Anblick des Openings ist die Community aber nun verwirrt, denn anstelle des erwachsenen und kühnen Jinwoo sehen sie einen Teenager! Wir klären auf, was es mit dem neuesten Trailer auf sich hat und was Solo Leveling: Karma eigentlich ist.

1:39 Solo Leveling: Karma zeigt Jinwoo als jungen Teenager und seine gesamte tragische Geschichte im neuen Opening

Autoplay

Die Verwirrung in der Community über Solo Leveling: Karma

Seit der Enthüllung des Openings von Solo Leveling: Karma herrscht in der Community Verwirrung. Das Intro zeigt den Protagonisten Jinwoo Sung, aber im Teenager-Alter. Und auch der Zeichenstil sieht etwas anders aus, als Fans es von der Anime-Serie kennen.

Auf den ersten Blick hielten einige das Video für eine offizielle Ankündigung der dritten Staffel oder zumindest für einen Teaser, wie es hier in den Kommentaren unter X-User SoloLevelings Beitrag deutlich zu sehen ist:

“Willkommen zu einer neuen Ära… Solo Leveling: KARMA erscheint offiziell in 2026”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wichtig! Beim X-Account SoloLeveling handelt es sich um keinen offiziellen Account der Produzenten oder der Anime-Serie – trotz des blauen Hakens. X-User SoloLeveling ist ein reiner Fan-Account. Der offizielle Account von SoloLeveling auf X ist sololeveling_pr.

Unter dem Video befinden sich massenweise Kommentare von Fans wie beispielsweise X-User RedLionLOL, iKEP00 oder VEnvENtho, die sich wundern, ob Solo Leveling: Karma nun ein Film, eine neue Staffel oder doch ein Spiel ist.

Andere hingegen sind von Jinwoos Aussehen verwirrt und fragen sich, warum er plötzlich ein Teenager ist – oder ob er überhaupt Jinwoo ist. Darunter gibt es auch einige CommunityStimmen, die den neuen Look des Protagonisten gar nicht mögen und ihn mit einem Disney-Charakter verglichen (via X-User Tye_503).

Die Verwirrung über Solo Leveling: Karma, aber auch der Hype in der Community über ein neues Lebenszeichen von Solo Leveling ist gleichermaßen groß.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Geschichte von Solo Leveling.

Was ist Solo Leveling: Karma überhaupt?

Bei Solo Leveling Karma handelt es sich um ein kommendes Action-Rollenspiel mit Roguelite-Elementen zu Solo Leveling, das von Netmarble produziert wird. Auf den ersten Blick scheint sich das Gameplay des neuen Rollenspiels sich an Hades zu orientieren und ihr schlüpft in die Rolle von Jinwoo.

Hier könnt ihr den ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Solo Leveling: Karma sehen:

1:16 Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee

Die Geschichte von Solo Leveling: Karma soll sich um den mysteriösen Kampf der Monarchen drehen – ein zentraler und wichtiger Moment im Leben von Jinwoo, der in der Hauptserie jedoch so nie gezeigt wurde. Als Jinwoo müsst ihr euch gegen unterschiedliche starke Gegner und Monarchen stellen, um die Wahrheit über den Kampfes zu enthüllen.

Solo Leveling: Karma erscheint im Jahr 2026 auf iOS, Android und PC. Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Habt ihr von Solo Leveling: Karma gehört und freut ihr euch auf den Rollenspiel-Titel oder wartet ihr lieber auf die Ankündigung einer dritten Anime-Season?