Sons of the Forest-Fans schaffen die Story schon in unter 8 Minuten

Die Uhr tickt und manche Sons of the Forest-Fans lassen sich besonders wenig Zeit.

Sons of the Forest kann ausgiebig gespielt werden. Wenn ihr wirklich alles sehen und eine schöne Basis bauen wollt, dauert das gut und gerne 20 oder 30 Stunden. Aber es gibt auch manche Fans, die die Geschichte des Horror-Survivalspiels in weniger als 8 Minuten beenden können. Das ist ein echtes Spektakel.

ACHTUNG, es folgen SPOILER! Wer die Story noch nicht kennt und nichts darüber wissen will, sollte sich keine Speedruns ansehen.

Sons of the Forest-Speedrunner brauchen nur 7 Minuten und 18 Sekunden

Eigentlich ist Sons of the Forest darauf ausgelegt, sich langsam voran zu arbeiten. Oder zumindest ganz nach den eigenen Vorlieben zu spielen. Ihr sammelt Ressourcen, kämpft um euer Überleben, baut eine Unterkunft. Irgendwann kommt ihr durch die Erkundung der Spielwelt an Story-relevante Orte und noch etwas später erreicht ihr dann das Ende.

Klingt komisch, ist aber so: Ihr könnt das aber auch drastisch abkürzen. Und wenn wir drastisch schreiben, dann meinen wir wirklich drastisch. Aus zehn bis dreißig Spielstunden werden dann plötzlich nämlich einfach mal unter acht Minuten.

Auf Speedrun.com liegt der aktuelle Rekord für Sons of the Forest mit Glitches und im Pazifist*innen-Schwierigkeitsgrad bei nur 7 Minuten, 18 Sekunden und 350 Millisekunden. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt (und da seid ihr nicht allein), seht ihr hier den Videobeweis:

Ein Speedrun mit Glitches heißt in diesem Fall zum Beispiel, dass die Spielfigur teilweise "out of bounds", also außerhalb des eigentlichen Spielbereichs unterwegs ist. Wie wenn sie außerhalb des unterirdischen Bauwerks irgendwo im Gestein unterwegs ist. Es scheint auch eine Möglichkeit zu geben, Fallschaden zu umgehen.

Daran dürfte sich noch viel ändern: Sons of the Forest wurde gerade erst veröffentlicht. Dementsprechend hatte die Speedrun-Community noch gar nicht so viel Zeit, so richtig ausgefuchste Strategien zu erarbeiten.

Außerdem befindet sich Sons of the Forest auch noch im Early Access. Das bedeutet, dass eventuell einige Möglichkeiten, die es jetzt gibt, im fertigen Spiel so nicht mehr vorhanden sein könnten. Aber vielleicht kommen dafür andere hinzu.

