Sons of the Forest-Fan liebt Kelvin so sehr, dass er sich eine ganze Klon-Armee baut

Kelvin ist in Sons of the Forest ein fleißiges KI-Helferlein. Weisen wir ihm Aufgaben zu, sammelt er automatisch Stöcker, Steine, Fisch oder fällt Bäume, um uns mit Holz zu versorgen. Aber warum nicht gleich eine ganze Horde anheuern, um sich das Leben noch mehr zu erleichtern? Das dachte sich auch ein Spieler und klonte den fleißigen Soldaten einfach, um ihn im Anschluss mit geballter Kraft auf den Wald loszulassen.

Ein Kelvin ist gut, 50 Kelvins sind besser

Direkt nach dem Helikopter-Absturz steht uns Kelvin als KI-Begleiter zu Seite. Er stürzt sich zwar nicht in den Kampf, ist dafür aber ein fleißiger Arbeiter, den wir nicht einmal verpflegen müssen. Und dank Mods können wir seinen Arbeitseifer ins Extreme ausbauen.

Das hat auch der Spieler BigBrianGameplay gemacht und mittels Modding eine Horde Kelvins auf den Wald losgelassen. Dafür musste er zwar jeden Kelvin einzeln über das Notizbuch anweisen, aber wie sein YouTube-Video zeigt, funktioniert die Holzfäller-Klon-Armee sehr gut. Die Kelvins sammeln alle brav wie kleine Minions Baumstämme, während er selbst gemütlich die Füße hochlegt - aber Achtung, falls euch eure Baumhäuser lieb und teuer sind! Kelvin macht davor nämlich nicht Halt.

Hier könnt ihr euch das absurde Video ansehen:

Allerdings geht die Performance bei so vielen Kelvins auch etwas in die Knie. Das muss aber nicht bei jedem so sein, denn wie BigBrianGameplay anmerkt, ist seine CPU schon zehn Jahre alt.

So könnt auch ihr mit einer Horde Kelvins losziehen

Wer bei dem Anblick der 50 fleißigen Kelvins neidisch wird und sich auch eine Kelvin-Klon-Armee aufstellen will, kann das ganz einfach tun. BigBrianGameplay hat am Ende des Videos nämlich direkt erklärt, wie das funktioniert:

Ladet euch die Mods DebugConsole und BepInPack herunter und installiert sie. Öffnet im Spiel die Entwicklerkonsole über F1. Gebt "addcharacter robby 10" ein, um beispielsweise zehn Kelvins spawnen zu lassen (Kelvin trägt in den Dateien den Namen Robby).

Das funktioniert übrigens auch mit Virginia. Über die Dev-Konsole können außerdem noch viele andere Einstellungen vorgenommen werden, die es so in Sons of the Forest sonst nicht gibt.

Der Vollständigkeit halber sei hier aber nochmal gesagt: Die Nutzung der Mods folgt auf eigene Gefahr. Es kann immer mal zu Problemen kommen, die eventuell euren Spielstand zerstören.