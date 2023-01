Sons of the Forest bietet gigantische, vier Mal größere Map mit viel mehr Details

Sons of the Forest soll nach vielen Verschiebungen bald endlich erscheinen, wenn auch erstmal nur für den PC. Aber die Entwickler*innen verraten immer mehr spannende Details über ihr Horror-Survivalspiel, je näher der Release rückt. Aktuell versprechen sie zum Beispiel eine geradezu wahnwitzig riesige Map, die die Welt des Vorgängers gleich in mehrfacher Hinsicht in den Schatten stellen soll.

Sons of the Forest mischt 'ultimativen Camping-Simulator' mit Horror-Survival

Vier Mal größere Spielwelt: Sons of the Forest ist die Fortsetzung zu The Forest. Dementsprechend will das Team dahinter auch die Stärken des Vorgängers ausbauen, wie zum Beispiel die offene Spielwelt. Die soll im Sequel vier Mal größer sein – und wer den ersten Teil gespielt hat, weiß: Die Karte des Nachfolgers wäre damit wirklich riesig.

Auf dieser Seite könnt ihr euch übrigens die Map von The Forest im Detail ansehen, nun stellt euch diese vier Mal größer vor.

Damit ihr eine Idee von der Map-Größe des Vorgängers bekommt: In The Forest dauert es laut dem unteren YouTube-Video rund 15 Minuten, um von einem Ende bis zum anderen zu spazieren:

Das ist außerdem neu in Sons of the Forest

Viel detaillierter wird's auch: Sons of the Forest macht aber nicht einfach alles nur größer und bietet mehr vom selben, nein. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail und darum gibt es in der Welt dieses Mal auch viel mehr Kleinigkeiten zu entdecken. Zum Beispiel erwarten uns viel mehr verschiedene Bäume und andere Pflanzenarten.

Crafting sieht besser aus: Auch im Hinblick auf das Erstellen von Gegenständen gibt es im The Forest-Sequel mehr zu sehen. Wenn wir zum Beispiel einen Molotov-Cocktail basteln, ist deutlich erkennbar, wie die Hände unserer Spielfigur ein Stück Stoff in eine Schnapsflasche stecken.

"Wenn du ein Stück Holz an der Wand platzierst oder einen Boden zerschneidest, dann sieht man, wie der Spieler es tatsächlich macht. Wir wollten, dass sich das wie der ultimative Camping-Simulator anfühlt, der auf ein furchterregendes Horror-Survivalspiel trifft."

Kein Survival-Horror: Dabei spielt die Reihenfolge der Wörter eine wichtige Rolle. Sons of the Forest ist kein Survivalhorror-Spiel, sondern ein Horror-Survivalspiel. Die beiden Elemente stehen direkt miteinander in Verbindung und der Nachfolger zu The Forest will den gelungenen Mix auf das nächste Level hieven.

KI soll noch fieser werden: Auch an der KI wurde für Sons of the Forest ordentlich geschraubt. Die Indie-Devs geben an, sogar eine komplett neue KI für das Sequel erschaffen zu haben, um die Begegnungen mit Gegner noch gruseliger und interessanter zu machen.

Um uns gegen die Gegner zur Wehr setzen zu können, gibt es im Nachfoler aber natürlich auch mehr Hilfsmittel wie zum Beispiel Schusswaffen und Sprengstoff. Uns steht irgendwann sogar ein 3D-Drucker zur Verfügung, der allerdings nur realistische Dinge drucken können soll (via: GamesRadar).

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Wann kommt The Forest 2? Sons of the Forest erscheint am 23. Februar für den PC. Ihr könnt den Titel also schon in einem guten Monat zum Beispiel auf eurem Steam Deck spielen. Zu einem Release für PS5 oder Xbox Series S/X gibt es bisher leider noch keine Ankündigung. Wir gehen aber davon aus und hoffen, dass irgendwann auch noch eine Konsolenversion erscheint. Beim Vorgänger war das der Fall.

Freut ihr euch auf Sons of the Forest? Was haltet ihr von einer viermal so großen Map?