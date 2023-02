Sons of the Forest: So witzig reagiert Virginia auf Kelvins Tod

Ihr könnt in Sons of the Forest eine richtige kleine Gefolgschaft um euch scharen: Neben dem Soldaten Kelvin gibt es da nämlich auch noch die Mutantin Virginia. Zumindest könnt ihr euch so sehr mit ihr anfreunden, dass sie euch und euer Lager beschützt. Tötet ihr allerdings Kelvin, findet sie das gar nicht gut. Die Reaktion fällt trotzdem eher kurios und witzig als dramatisch aus.

Virginias Reaktion auf Kelvins Tod ist einfach nur absurd und ungewollt komisch

Wer ist Kelvin? Ein Elite-Soldat, der nach einem Helikopter-Absturz nicht mehr sprechen und hören kann. Aber dafür führt er weiterhin Befehle aus, die ihr ihm per Notizblock geben könnt. Auch wenn es dabei immer wieder zu groben Fehlern kommt, lieben die meisten Early Access-Spieler*innen Kelvin:

Sons of the Forest: Alle lieben KI-Helfer Kelvin, obwohl er sie sabotiert von David Molke

Das ist Virginia: Eine Mutantin mit drei Armen und drei Beinen. Sie ist die Tochter des reichen Milliardärs, den ihr eigentlich sucht. Wenn ihr Virginia in Sons of the Forest dazu gebracht habt, euch zu helfen, könnt ihr ihr auch eine Pistole oder Shotgun geben. Im Gegensatz zu KI-Kelvin nimmt sie keine Befehle entgegen, schützt euch aber selbstständig.

Was passiert hier? Wer KI-Kelvin nicht ins Herz geschlossen hat, sondern ihn kaltblütig ermordet, muss mit Konsequenzen rechnen. Er kehrt nicht mehr zurück – und ihr macht Virginia sehr traurig. Zumindest heult sie ordentlich los, nachdem sie den toten Kelvin sieht. Auch wenn das noch sehr sehr abrupt, hölzern und wirklich seltsam animiert ist:

Trauer ist für alle Menschen unterschiedlich. Das gilt offenbar auch für Mutanten beziehungsweise Virginia. Die Begleiterin fängt wirklich wie auf Knopfdruck an zu weinen und hört genauso plötzlich wieder auf.

Unfreiwillige Komik: Dann zieht sie eine Waffe und es wirkt kurz so, als wäre sie auf Rache aus. Anschließend läuft sie aber einfach weg, sammelt ein paar Kräuter oder Beeren und die Welt scheint wieder in Ordnung.

Wohl nicht final: Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesem Verhalten um einen Aspekt von Sons of the Forest handelt, der sich im Lauf der Zeit noch ändert. Immerhin ist bisher nur die Early Access-Version spielbar, bis zum vollen Release kann also noch einiges verbessert werden. Witzig ist das trotzdem.

Die Early Access-Phase von Sons of the Forest läuft auf dem PC seit dem 23. Februar. Aber eben nur dort. Auf PS5 oder Xbox Series S/X gibt es bisher noch keine Möglichkeit, den neuen Survival-Hit zu spielen. Aber die Chancen für einen Konsolenrelease von Sons of the Forest stehen gar nicht so schlecht.

Was sagt ihr zu Virginias mittel überzeugender Trauer? Welchen KI-Begleiter mögt ihr lieber?