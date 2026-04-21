Sony will wohl bald einen Altersnachweis, wenn ihr den Voice Chat nutzt - in manchen Ländern bekommen PSN-User schon Mails

PlayStation 5-User müssen demnächst wohl ihr Alter nachweisen, wenn sie Voice Chat nutzen wollen.

Das Internet soll sicherer werden. Nach Discord plant jetzt wohl auch Sony, einen umfassenden Altersnachweis für PlayStation-Spieler*innen einzuführen. Den gibt es zum Teil zwar bereits in Deutschland, aber bisher nicht für die Nutzung von Voice Chat und Co. Die Änderung soll wohl noch dieses Jahr kommen.

Sony führt offenbar bald global umfassende Altersnachweise ein

Sony verschickt momentan E-Mails an internationale Accounts, in denen angekündigt wird, eine Altersfreigabe für die PlayStation-Kommunikationsfunktionen einzuführen. Das heißt, dass alle, die Voice Chat und Nachrichten benutzen wollen, künftig erst einmal beweisen sollen, wie alt sie sind.

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In der uns vorliegenden Sony-Email steht, die Änderungen seien in Planung, um Spieler*innen "sichere, altersangemessene Erfahrungen" zu ermöglichen, gleichzeitig die Privatsphäre zu respektieren und Eltern sowie allen anderen Spieler*innen "mehr bedeutungsvolle Kontrolle über ihre Spiel-Erfahrungen zu geben".

"Als Teil unseres Befolgens internationaler Regulationen wirst du später in diesem Jahr dein Alter nachweisen müssen, um weiterhin PlayStation-Kommunikationsfunktionen nutzen zu können, wie Nachrichten und Voice Chat. Du wirst immer noch in der Lage sein, andere PlayStation-Services wie Spiele, Trophäen und den Store zu nutzen, wenn du dein Alter nicht nachweist."

Kommt das auch bei uns in Deutschland?

Laut einem Bericht von Insider Gaming sollen diese Änderungen global eingeführt werden. Bisher scheint es allerdings nur für Großbritannien und Irland eine entsprechende Ankündigung zu geben. In diesen Ländern ist es gesetzlich auch vorgeschrieben, so eine Altersfreigabe zu implementieren.

Deutschland nimmt ebenfalls schon seit geraumer Zeit eine Sonderstellung ein. Bisher mussten PSN-User beispielsweise ihr Alter nachweisen, wenn sie im PlayStation Store Spiele kaufen wollten, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind.

Ob ein entsprechender Altersnachweis auch in Deutschland für die Kommunikations-Möglichkeiten auf PS5 und Co. eingeführt wird, wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt. Fraglich bleibt auch, ob der einmalige Nachweis beim Einkaufen dann vielleicht schon ausreicht.

Wir haben auf jeden Fall bei Sony nachgefragt und aktualisieren diesen Artikel, falls sich daraus neue Informationen ergeben.

Es gibt aber auf jeden Fall jetzt schon viel Kritik an der Einführung und große Sorgen um den Datenschutz. Viele Spieler*innen fürchten im Angesicht vergangener Leaks (zuletzt auch bei Discord), dass ihre sensiblen Daten wie Fotos oder Ausweis-Dokumente bei Sony und seinen Partnern nicht sicher sein könnten.

In Großbritannien und Irland hat Sony laut GameSpot bereits angekündigt, die Altersnachweise mit der Firma Yoti abzuwickeln.

Genau diese Firma wurde in Spanien allerdings auch schon zu einer Strafe von 1,1 Millionen US-Dollar oder umgerechnet 935.088 Euro verdonnert, weil nicht ordnungsgemäß mit den biometrischen Daten der User umgegangen wurde. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf diese Zukunftspläne.

Wie steht ihr zu Altersnachweisen im Internet, egal ob bei Discord, Sony, Xbox oder anderswo?