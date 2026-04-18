Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show

Die FYNG Show von der Caggtus 2026 war vollgestopft mit über 20 neuen Trailer-, Gameplay- und sogar Weltpremieren! In 2 Stunden Laufzeit haben wir allerhand vorgestellt, was der GamePro- und der GameStar-Community so richtig gut gefallen dürfte. Und hier kommen jetzt alle Highlights für euch noch einmal im Überblick.

Dieses Jahr haben wir sogar einen ganz eigenen Steam Sale! Schaut da auf jeden Fall vorbei und schaut gerne live im Steam mit!

Hier findet ihr alle Infos über FYNG Caggtus 2026!

Hier geht's zu unserer Steam Seite und dem Sale!

00:00 Intro

00:37 Corsair Cove

01:35 Tropico 7

02:08 Warhammer 40k: Dawn of War 4, Rogue Trader & Dark Heresy

03:27 Die Gilde - Europa 1410

04:26 Emberville

05:20 Venice After Dark

05:54 Anno 117: Prophecies of Ash

06:33 Hand of Blood: Wanderburg, Gambonanza & Die in the Dungeon

07:35 The Rogue Prince Of Persia

08:14 Euro Truck Simulator 2: Coaches

08:48 Cralon

09:33 Heroes of Might & Magic: Olden Era

10:14 The Blood of Dawnwalker

10:35 Solarpunk

10:44 Causal Loop

10:53 Morbid Metal

11:06 Blind Descent

11:16 Ephemeris

11:42 Shadow of the Road

11:52 Construction Simulator: Evolution

12:16 Outro