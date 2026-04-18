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Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Die FYNG Show von der Caggtus 2026 war vollgestopft mit über 20 neuen Trailer-, Gameplay- und sogar Weltpremieren! In 2 Stunden Laufzeit haben wir allerhand vorgestellt, was der GamePro- und der GameStar-Community so richtig gut gefallen dürfte. Und hier kommen jetzt alle Highlights für euch noch einmal im Überblick.
Dieses Jahr haben wir sogar einen ganz eigenen Steam Sale! Schaut da auf jeden Fall vorbei und schaut gerne live im Steam mit!
Hier findet ihr alle Infos über FYNG Caggtus 2026!
Hier geht's zu unserer Steam Seite und dem Sale!
00:00 Intro
00:37 Corsair Cove
01:35 Tropico 7
02:08 Warhammer 40k: Dawn of War 4, Rogue Trader & Dark Heresy
03:27 Die Gilde - Europa 1410
04:26 Emberville
05:20 Venice After Dark
05:54 Anno 117: Prophecies of Ash
06:33 Hand of Blood: Wanderburg, Gambonanza & Die in the Dungeon
07:35 The Rogue Prince Of Persia
08:14 Euro Truck Simulator 2: Coaches
08:48 Cralon
09:33 Heroes of Might & Magic: Olden Era
10:14 The Blood of Dawnwalker
10:35 Solarpunk
10:44 Causal Loop
10:53 Morbid Metal
11:06 Blind Descent
11:16 Ephemeris
11:42 Shadow of the Road
11:52 Construction Simulator: Evolution
12:16 Outro
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