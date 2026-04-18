Läuft gerade Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show

33 Aufrufe

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show

Paul Aeils
18.04.2026 | 09:23 Uhr

Die FYNG Show von der Caggtus 2026 war vollgestopft mit über 20 neuen Trailer-, Gameplay- und sogar Weltpremieren! In 2 Stunden Laufzeit haben wir allerhand vorgestellt, was der GamePro- und der GameStar-Community so richtig gut gefallen dürfte. Und hier kommen jetzt alle Highlights für euch noch einmal im Überblick.

Dieses Jahr haben wir sogar einen ganz eigenen Steam Sale! Schaut da auf jeden Fall vorbei und schaut gerne live im Steam mit!

Hier findet ihr alle Infos über FYNG Caggtus 2026! 

Hier geht's zu unserer Steam Seite und dem Sale!

00:00 Intro
00:37 Corsair Cove
01:35 Tropico 7
02:08 Warhammer 40k: Dawn of War 4, Rogue Trader & Dark Heresy
03:27 Die Gilde - Europa 1410
04:26 Emberville
05:20 Venice After Dark
05:54 Anno 117: Prophecies of Ash
06:33 Hand of Blood: Wanderburg, Gambonanza & Die in the Dungeon
07:35 The Rogue Prince Of Persia
08:14 Euro Truck Simulator 2: Coaches
08:48 Cralon
09:33 Heroes of Might & Magic: Olden Era
10:14 The Blood of Dawnwalker
10:35 Solarpunk
10:44 Causal Loop
10:53 Morbid Metal
11:06 Blind Descent
11:16 Ephemeris
11:42 Shadow of the Road
11:52 Construction Simulator: Evolution
12:16 Outro
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show Video starten   1   12:48

vor 41 Minuten

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Diese 17 Nachfolger könnten 2026 alles besser machen Video starten   17:57

vor 6 Tagen

Diese 17 Nachfolger könnten 2026 alles besser machen
Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features! Video starten   1     1   18:25

vor 6 Tagen

Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!
15 Spiele, auf die ihr 2026 nicht mehr hoffen dürft Video starten   1   17:30

vor einer Woche

15 Spiele, auf die ihr 2026 nicht mehr hoffen dürft
Specials

Specials
4.854 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo Video starten   5     4   12:43

vor 3 Tagen

Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show Video starten   1   12:48

vor 38 Minuten

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin Video starten   0:58

vor 15 Stunden

The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin
Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibts jetzt jeden Tag aufs Maul! Video starten   1     1   9:58

vor 3 Tagen

Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibt's jetzt jeden Tag auf's Maul!
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt! Video starten   2:00

vor 15 Stunden

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   17:29

vor einer Minute

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus Video starten   2:46

vor 16 Minuten

Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show Video starten   1   12:48

vor 38 Minuten

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten Video starten   1:21

vor 14 Stunden

Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten
Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point+Click aus Deutschland Video starten   1:54

vor 15 Stunden

Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point&Click aus Deutschland
Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten Video starten   1:31

vor 15 Stunden

Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten
Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln Video starten   1:52

vor 15 Stunden

Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln
Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen Video starten   1:30

vor 15 Stunden

Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen
The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin Video starten   0:58

vor 15 Stunden

The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin
Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel Video starten   2:00

vor 15 Stunden

Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel
Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt! Video starten   2:00

vor 15 Stunden

Cralon: Das neue Spiel der ehemaligen Gothic-Macher hat einen Release-Termin – nämlich jetzt!
Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur Video starten   0:50

vor 16 Stunden

Im neuen Gameplay-Trailer zu Tropico 7 heißt es wieder Sommer, Sonne, Diktatur
mehr anzeigen