Der Streaming-Service Playstation Now von Sony ist in Europa schon seit 2015 verfügbar. Der große Durchbruch blieb bisher aus. Das Unternehmen will dem Abo-Modell aber nicht abschwören. Gegenüber der Financial Times gibt Playstation-Chef Jim Ryan zu verstehen, dass der Service in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen soll (via Comicbook).

Playstation Now soll wichtiger werden

Da der Release der nächsten Konsolen-Generation vor der Tür steht, bedeutet das auch, dass ihr Playstation Now auf der PS5 erwarten könnt. Genaue Angaben dazu, an welchen Problemen Sony arbeiten möchte, macht Ryan nicht.

"Der Trend in anderen Unterhaltungsformen hin zu riesigen Streaming-Angeboten ist uns natürlich aufgefallen. Es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass Gaming diesem Trend folgen wird. Wir werden immer zuversichtlicher mit dem [PS Now] Service und wir werden anfangen es in diesem und den folgenden Jahren viel stärker zu unterstützen. "

Offenbar können wir also noch in diesem Jahr mit größeren Änderungen rechnen. Baustellen gibt es einige. Neben dem vergleichsweise hohen Preis mangelt es vor allem an einem überzeugenden Angebot an Spielen.

Was könnte sich ändern?

Das wird vor allem dann deutlich, wenn wir den Vergleich zum recht ähnlichen Xbox Game Pass heranziehen. PS Now kostet monatlich 14,99 Euro. Für regulär 2 Euro weniger gibt es aber auch den Xbox Game Pass Ultimate, also den Game Pass für Xbox und PC und Xbox Live Gold zusammen.

Mehr & besseres Angebot. Die offensichtlichste Änderung wäre, die enthaltenen Spiele deutlich aufzustocken und beispielsweise große PS-Exklusives direkt zum Release zu integrieren. Auch abseits der kommenden Blockbuster könnte der Service durchaus ein paar mehr größere Highlights vertragen.

Neues Abo-Modell. Möglich ist auch, dass sich der Preis ändert. Vielleicht erwartet uns in Zukunft ein neues Abo im Stil von "Playstation Ultimate", dass PS Now und PS Plus miteinander vereint, ähnlich wie der Xbox Game Pass Ultimate.

Jetzt seid ihr gefragt: Nutzt ihr PS Now? Seid ihr zufrieden, oder habt ihr konkrete Änderungswünsche?