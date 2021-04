God of War-Studio arbeitet wohl an neuem Fantasy-Spiel

Sony Santa Monica ist eines der profiliertesten Playstation-Studios. Bisher arbeiteten die Entwickler hauptsächlich an der God of War-Reihe und halfen bei anderen Projekten aus. Wie vor Kurzem bekannt wurde, hat Sony das Team aber wohl erweitert, so dass jetzt Ressourcen für zwei parallele Projekte vorhanden sind. Dass es sich bei dem einen Titel um God of War Ragnarok handelt, wissen wir. Aber was ist das zweite Spiel?

An was arbeitet SIE Santa Monica?

Schon vor einiger Zeit hat God of War-Director Cory Barlog zu Protokoll gegeben, dass er gerne an einer komplett neuen Marke arbeiten würde. Der Erfolg von God of War (2018) könnte Sony davon überzeugt haben, dem Mann seinen Wunsch zu erfüllen.

Jobanzeige gibt Hinweise: Auf der offiziellen Seite des Studios wird momentan nach einem "Senior Character Concept Artist" gesucht. Die Stellenanzeige deutet an mehreren Stellen an, dass es sich bei dem neuen Projekt von Sony Santa Monica um ein Spiel mit Fantasy-Setting handeln wird. Wer auch immer den Job bekommt, ist verantwortlich für "die Regeln einer Fantasy-Welt". Bewerber müssen in der Lage sein, "realistische und glaubwürdige Fantasy-Charaktere, Kreaturen und Gegenstände zu rendern".

Es ist nicht viel, aber immerhin wissen wir jetzt, in welche Richtung das Projekt gehen wird. Offensichtlich befindet sich die Entwicklung noch in einem frühen Stadium, aber zumindest das Setting scheint bereits festzustehen.

Was ist eigentlich mit God of War 2?

Offiziell soll God of War Ragnarok noch immer in diesem Jahr erscheinen. Allerdings haben wir bis jetzt außer dem Logo noch nichts von dem Spiel gesehen. Das kann sich natürlich täglich ändern, aber durch diverse Verschiebungen in Sonys Release-Liste, ist eher damit zu rechnen, dass Horizon Forbidden West der große PS4- und PS5-Titel im zweiten Halbjahr wird und Ragnarok erst 2022 kommt.

Was würdet ihr euch von Sony Santa Monica wünschen?