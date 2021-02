God of War: Ihr dachtet die Walküren-Königin ist schwer? Fan boxt sie einfach um

Gamern fallen immer wieder verrückte Aufgaben ein, die sie sich selbst auferlegen. Sigrun, die Königin der Walküren, ganz ohne Waffen und Fähigkeiten zu besiegen, gehört definitiv dazu. So geschehen in Sony Santa Monicas God of War von 2018.

Warum ist Sigrun so schwer? Die Walküren sind optionale Bosse für erfahrende Spieler*innen in God of War und dementsprechend knackig. Sigrun besitzt als Königin die Fähigkeiten aller ihrer Untergebenen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass sie eine riesige Hürde darstellt.

Das von austin231294 auf Reddit gepostete Video zeigt Kratos, wie er mit exaktem Timing den wütenden Attacken von Sigrun ausweicht und ihr immer wieder Schläge mit der Faust verpasst. Selbst mit der Axt und den magischen Fähigkeiten ist die Königin der Walküren vermutlich einer der härtesten Bosse der letzten Jahre. Ihr nur mit Faust und Schild entgegenzutreten ist eine unglaubliche Leistung. Aber seht selbst:

Link zum Reddit-Inhalt

Wann kommt God of War 2?

Der Bosskampf ist sicher auch eine gute Vorbereitung auf God of War: Ragnarok. Aber wann erscheint der Nachfolger? Ursprünglich hieß es 2021, aber der Erscheinungszeitraum wurde inzwischen aus allen Trailern entfernt. Ausgeschlossen ist ein Release noch in diesem Jahr nicht, aber alles andere als sicher.

Weitere interessante Artikel zu God of War:

God of War auf PS5

Wer auf PS5 spielt, kann sich durch eine flüssigere Performance eventuell noch einen kleinen Vorteil im Kampf gegen die Walküren sichern. Ein vor wenigen tagen erschienener Patch erlaubt es euch, gleichzeitig in 4K (Checkerboard) und mit 60 fps zu zocken. Die Unterschiede können durchaus beeindrucken.

Habt ihr die Königin der Walküren in God of War schon besiegt?