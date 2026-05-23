South Park Staffel 29: Release, Folgen, Streamingdienst und mehr - Alle bekannten Infos zur neuen Season

Alle Infos zu Season 29 von South Park.

Dass South Park auch nach der überraschend kurzen 28. Staffel weitergehen würde, war bereits klar. Inszwischen gibt es aber auch genauere Infos dazu, wann uns neue Folgen erwarten werden. Wir fassen alle Infos zu Season 29 zusammen.

Release: Wann erscheint Season 29 von South Park?

Im letzten Jahr bekamen wir gleich zwei neue Staffeln von South Park, diesmal fällt die Pause zwischen den Seasons aber etwas länger aus. Genauer geht Staffel 29 am Mittwoch, den 16. September 2026, bei uns an den Start, wie Paramount verraten hat.

Die Episoden erscheinen aber nicht alle gleichzeitig, sondern werden wieder gestaffelt veröffentlicht (mehr dazu auf Seite 2).

1:15:13 South Park ist schwer zu ertragen, das ist das Tolle daran

Autoplay

Gibt es einen Trailer zu South Park Season 29?

Jein. Einen richtigen Trailer gibt es derzeit nicht, lediglich einen kurzen Teaser, der den Release bestätigt. Uns könnte in Zukunft aber noch ein längerer Teaser erwarten.



Hier könnt ihr euch das sehr kurze Video anschauen:

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Wo kann ich South Park Staffel 29 streamen?

Die Ausstrahlungsrechte liegen hierzualnde beim Streaminganbieter Paramount Plus, ihr benötigt also ein Abo von Paramount+ oder müsst den Channel über Amazon Prime dazu abonnieren. Für das Basis-Abo mit Werbung zahlt ihr monatlich 5,99 Euro, das Standard-Abo kostet 9,99 Euro und das Premium-Abo mit 4K UHD-Streaming 12,99 Euro.

Alle weiteren Infos zur Episodenanzahl, dem Sendeplan und wie es um die nächste Season steht, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.