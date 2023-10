Spider-Man 2-Spieler entdeckt geheimen Windtunnel, der Spidey brutal beschleunigt

Spider-Man 2 lebt vom gelungenen Traversal: Der Bewegung durch die Spielwelt mit Hilfe der Spinnenfähigkeiten.

Die ersten beiden Spider-Man-Spiele für PS4 und PS5 haben bereits richtig viel Spaß gemacht – vor allem die coole, schnelle Schwingerei durch New Yorks Häuserschluchten. Spider-Man 2 setzt da nochmal ordentlich einen drauf und verpasst den beiden Spider-Men mit den Webwings auch noch eine Art Wing-Suit. So könnt ihr noch schneller und eleganter durch die Stadt gleiten, ja geradezu fliegen.

Dabei helfen euch die Windströmungen, die durch blaue Ringe gekennzeichnet sind. Fliegt ihr durch diese Ringe, bekommt Spider-Man einen ordentlichen Schub verpasst. Die Ringe lassen sich aber nicht nur gut ersichtlich an allen möglichen Stellen im Spiel finden: Teilweise sind sie auch gut versteckt.

Das Wichtigste in Kürze: Spider-Man 2 für PS5 bringt mit den Webwings eine neue Möglichkeit des Gleitens

Durch Ringe in der Spielwelt erhalten Spieler einen Geschwindigkeitsboost

Ein Spieler hat einen versteckten Windtunnel entdeckt

In Spider-Man 2 wurden anscheinend noch mehr solcher Windtunnel versteckt

Spider-Man 2-Fans freuen sich über Entdeckung versteckter Windtunnel

Darum geht's: Spider-Man 2 ist da und macht alles noch ein bisschen besser und größer als in Spider-Man oder Spider-Man: Miles Morales. Neben dem Gleiten mit den Webwings heißt das unter anderem auch, dass wir nicht nur den Stadtteil Manhattan, sondern auch Brooklyn und Queens erkunden können. Sehr viel mehr über Sonys neuesten Blockbuster erfahrt ihr hier:

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Gut versteckte Windtunnel: Ein Spider-Man 2-Spieler hat nicht schlecht gestaunt, als er für seine Erkundungstour mit einer coolen Entdeckung belohnt wurde. Eigentlich wollte er nur einmal ausprobieren, ob er durch den engen Fußgänger-Aufgang der U-Bahnstation hindurch gleiten kann.

Aber das hat nicht nur geklappt, sondern Spider-Man hat auch noch einen enormen Geschwindigkeitsboost durch dieses Kunststück erhalten. Was daran liegt, dass sich in dem kleinen Durchgang zwei Windtunnel-Ringe befinden.

Hier könnt ihr euch das Ganze und den Fundort selbst ansehen:

Es gibt noch mehr davon: Offenbar wurden in der Spielwelt des neuesten Spider-Man-Abenteuers noch an vielen anderen Stellen solche Windtunnel versteckt. Ihr könnt zum Beispiel einen finden, wenn ihr die Säulen beim Lincoln Center genauer unter die Lupe nehmt, wie es in den Kommentaren heißt.

Normalerweise lassen sich die Windtunnel in der Spielwelt von Spider-Man 2 scannen. So seht ihr von weiter weg und ganz genau, wo sie sind. Aber bei diesem versteckten hier ist das nicht der Fall. Ihr müsst ihn also wirklich selbst finden, indem ihr hindurchfliegt – oder indem ihr hier bei uns solche GamePro-Artikel wie diesen hier lest.

Habt ihr an anderen Stellen auch schon solche geheimen Windtunnel gefunden und wenn ja, wo?