'Ich habe vor Lachen Tränen in den Augen' – Spider-Man 2-Bug sorgt für eine völlig neuartige Art der Fortbewegung

Spider-Man 2 sorgt auf der PS5 gerade für Furore – sogar bei den Bugs.

Normalerweise krabbeln Spinnen durch die Gegend. In Marvel's Spider-Man 2 ist das etwas anders: Hier krabbeln Peter Parker und Miles Morales zwar auch an Häuserwenden entlang, schwingen sich aber als menschliche Spinnen zusätzlich noch durch die Häuserschluchten von New York. Und wenn es technisch nicht ganz rund läuft, kann es sogar sein, dass sie sich auf eine Art und Weise fortbewegen, wie wir es nie erwartet hätten – und das ist dann ziemlich lustig.

Dieser Bug lässt Spider-Man mehr Hund als Spinne sein

So sehr sich die Entwickler*innen auch bemühen, große Open World-Spiel wie Spider-Man 2 kommen selten komplett ohne Bugs aus. In der Regel stören sie unseren Spielfluss, manchmal da tragen sie aber auch zur Unterhaltung bei.

So auch im Fall von TransportationOk7892. Der Reddit-User hat einen Clip hochgeladen, in dem er einen Bug präsentiert, der die Community reihenweise zum Lachen bringt, da es einfach nur absurd witzig aussieht, wie Spider-Man langsam mit den Beinen voran durch die Luft rutscht – in etwa so wie "mein Hund, der sich auf dem Teppich das Hinterteil abwischt", wie User Los_Estupidos anmerkt.

Aber seht selbst:

Link zum Reddit-Inhalt

Eine für Spinnen wahrlich unübliche Art der Fortbewegung, die aber im Reddit-Thread für gute Laune sorgt. "Ich habe Tränen in den Augen", schreibt beispielsweise User jaraxoo.

3:04 Spider-Man 2: 15 coole Details aus dem PS5-Hit, die ihr leicht übersehen könnt

Falls ihr euch fragt, wie dieser Bug zustande kommt, weil ihr ihn vielleicht sogar wie einige Reddit-User reproduzieren wollt: TransportationOk7892 gibt keine Garantie darauf, dass sich der Bug einfach nachmachen lässt, aber er hat ihn ausgelöst, indem er versucht hat, sich auf der weiß-roten Schaukelattraktion des Coney Island-Kirmis hinzuhocken.

Sind euch auch schon lustige Bugs in Spider-Man 2 oder gar in anderen Spielen untergekommen? Falls ja, lasst uns in den Kommentaren gerne daran Teil haben.