Spider-Man 2: Ausgerechnet der hässlichste Miles-Anzug wird zur echten Adidas-Sportklamotte und die kommt überhaupt nicht gut an

Nein, diesen Anzug aus Spider-Man 2 könnt ihr euch leider nicht in echt kaufen.

Spider-Man 2 dient als Werbeplattform für Adidas: Diesen Vorwurf müssen sich Entwicklerstudio Insomniac und Publisher Sony jetzt gefallen lassen, nachdem Adidas einen ganz bestimmten Anzug aus dem Spiel in der Realität zum Kauf anbietet. Der sieht leider nicht besonders cool aus und kostet mit Schuhen auch noch richtig viel, aber das Schlimmste daran: Es handelt sich um einen Anzug, den die allermeisten Spieler*innen schon im Spiel gehasst haben.

Spider-Man 2: Ihr könnt den schlimmsten Anzug aus dem Spiel auch in echt kaufen und Fans werfen Insomniac Product Placement vor

Spider-Man lebt in New York und vor allem Miles Morales und die beiden neueren Zeichentrick-Filme setzen sehr stark auf urbane Kultur. Das heißt zum Beispiel, dass die Air Jordans in dem Film nicht zufällig ausgewählt wurden, selbst die Frisur von Miles spielt eine Rolle. Aber mit dem neuesten Spiel und der zugehörigen Adidas-Kollabo haben die Verantwortlichen kein so glückliches Händchen bewiesen.

Ganz im Gegensatz zum restlichen Spiel:

3:04 Spider-Man 2: 15 coole Details aus dem PS5-Hit, die ihr leicht übersehen könnt

Adidas verkauft Spider-Man-Anzug: Nachdem es bereits relativ coole Spider-Man-Schuhe im Look des Venom-Anzugs gab, schiebt Adidas nun eine weitere Kollabo hinterher. Die umfasst ein Longsleeve, eine Hose sowie ein paar Schuhe, die gemeinsam den Evolved-Anzug von Miles Morales aus Spider-Man 2 ergeben.

So sieht die Kombination aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das Problem daran? Zuallererst wäre da einmal der Preis: Wollt ihr das gesamte Outfit, müsstet ihr dafür stolze 430 US-Dollar hinblättern. Außerdem haben viele Fans jetzt das Gefühl, dass die Szene in Spider-Man 2 und der darin enthaltene Spider-Man-Anzug einfach nur Werbung für diese Adidas-Klamotten waren.

Niemand mag den Anzug: Erschwerend kommt natürlich noch hinzu, dass es sich bei diesem Spider-Suit um einen der wenigen Looks in Spider-Man 2 handelt, der fast einstimmig nicht gemocht wird. Der Look kommt bei den allermeisten Fans einfach überhaupt nicht gut an und dasselbe gilt dementsprechend auch für die reale Adidas-Version davon:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wo gibt es den Anzug? Erst einmal noch gar nicht. Adidas bietet die Klamotten laut Kotaku vorerst nur für Mitglieder des AdiClubs an und wohl auch erst einmal nur in den USA. Ob und falls ja, wann die Kleidungsstücke ihren Weg nach Deutschland finden, bleibt aktuell noch etwas unklar.

Alle Anzüge, die es in Spider-Man 2 freizuschalten gibt, findet ihr hier in unserer GamePro-Übersicht. Die allermeisten Suits können obendrein auch noch in unterschiedlichen Farbkombinationen getragen werden. So sollte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Kurioserweise wurde beim Adidas-Sportoberteil auch noch das coolste an dem Spider-Man-Anzug aus dem Spiel weggelassen: Die Kapuze.

Was sagt ihr zu den Adidas-Klamotten und dem Anzug im Spiel? Wie zieht ihr eure Spider-Männer im Spiel am liebsten an?