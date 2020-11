Spider-Man: Miles Morales ehrt erneut verstorbenen Marvel-Schauspieler

Schon in Mavel's Spider-Man könnt ihr am Ende der ersten Credits sehen, dass sich das Entwicklerteam Insomniac Games beim im August 2020 verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman bedankt. Er spielte in den MCU-Kinofilmen den Black Panther. Dabei wollte es das Team aber nicht belassen und ehrt den Darsteller nun auch in Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Im Spiel könnt ihr eine Straße finden, die "Boseman Way" heißt. Wie das aussieht, zeigt der Reddit-User RollieDell in einem Screenshot aus dem Spiel:

Link zum Reddit-Inhalt

So findet ihr das Easter Egg im Spiel

Das letzte Geheimnis: Im Spiel findet ihr den Boseman Way zwischen der 1st und 3rd Street. Spieler*innen machten sich auf die Suche, nachdem Entwickler des Spiels kürzlich einen Hinweis streuten, dass es noch ein Easter Egg geben würde, das noch niemand gefunden habe. Das Team von Insomniac Games hat nun bestätigt, dass der Boseman Way dieses letzte Geheimnis war.

Chadwick Boseman sollte eigentlich in einer Fortsetzung des Kinofilms Black Panther wieder in die Rolle von König T'Challa, Herrscher von Wakanda, schlüpfen. Doch am 28. August 2020 erlag er einem Darmkrebsleiden. Die Krankheit wurde 2016 bei ihm diagnostiziert, jedoch hielt er sie bis zum Schluss geheim, da er fest davon ausging, den Krebs besiegen und wieder Black Panther spielen zu können.

Der Schauspieler wurde nun also sogar zwei Mal in einem Computerspiel geehrt - und das in einem Titel, der im Grunde nicht mit dem Marvel Cinematic Universe zusammenhängt.

Habt ihr das Easter Egg und damit die Huldigung an Chadwick Boseman in Marvel's Spider Man: Miles Morales gefunden? Mögt ihr solche Dinge in einem Spiel?