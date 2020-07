Nach anfänglichen Verwirrungen dürfte eigentlich klar sein, dass Marvel's Spider-Man Miles Morales ein kleineres Standalone-Spiel à la Uncharted: The Lost Legacy wird, das allerdings in der gleichen Welt wie im ursprünglichen Spider-Man von 2018 spielt. Aber erscheint es zusammen mit einem PS5-Remaster des letzten Spider-Man-Spiels? Auf Reddit tauchte ein Ausschnitt aus einem GameInformer-Magazin auf, der darauf hindeutet.

Peter Parker und Miles Morales in einem Spiel?

Erneut verwirrt Spider-Man Miles Morales die Spielerschaft. Kommt das Standalone-Spiel inklusive eines PS5-Remaster von Spider-Man auf den Markt? Ein Satz in der 237. Ausgabe des GameInformer-Magazins lässt zumindest darauf schließen, dass das kommende Spider-Man-Spiel das neue Standalone und ein Remaster enthält:

"Miles Morales ist keine traditionelle Fortsetzung, da es mit einer überarbeiteten Version von Insomniacs Spider-Man geliefert wird, die die PS5-Hardware voll ausnutzt."

Wie wahrscheinlich ist ein Remaster des PS4-Spider-Man? Dass der Entwickler Insomniac an einem PS5-Remaster von Spider-Man arbeitet, wäre gut denkbar. Immerhin stecken sie bereits Kosten und Mühe in die Überarbeitung der Spielwelt, die für Spider-Man Miles Morales genutzt wird. Es würde also nahe liegen, gleich das komplette Spider-Man von der PS4 für die PS5 zu optimieren und als Remaster zu veröffentlichen. Vielleicht sogar als Dreingabe zu Spider-Man Miles Morales?

Anderseits heißt es in den Kommentaren auf Reddit, dass es sich bei dem Auszug um Fehlinformationen aus einem alten GameInformer-Snippet handelt. Stellt sich also nicht nur die Frage, ob es ein Spider-Man Remaster geben wird, sondern falls ja, ob es wirklich in Spider-Man Miles Morales enthalten ist. Wir werden dem nachgehen und bei Sony nachfragen.

In Marvel's Spider-Man Miles Morales schlüpfen wir als Miles Morales in das Spinnenoutfit. Das Action-Spiel erscheint noch 2020 exklusiv für die PS5 und wird in 4K und 60 fps spielbar sein. Außerdem wird bereits an Spider-Man 2 gearbeitet:

Würdet ihr euch das ursprüngliche Spider-Man nochmal als Remaster wünschen? Und falls ja, glaubt ihr, dass es in Spider-Man Miles Morales enthalten sein wird?