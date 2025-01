Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Welche Welten bereist ihr am Wochenende?

Wochenende! Zeit für Entspannung, Spaß und Spiele. Wir hoffen, ihr seid alle gut durch die Woche gekommen und habt ein paar coole Aktivitäten auf dem Plan. Wir verraten euch hier wie gewohnt, welche Spiele uns am Wochenende an den Bildschirm fesseln, wollen aber natürlich auch wissen, was ihr an den freien Tagen vorhabt.

Unsere Empfehlungen fürs Wochenende - das zockt die Redaktion

Beginnen wir heute bei Eleen – die schnappt sich ein weiteres Wochenende Monster Hunter World, immerhin will sie zum Launch von Monster Hunter Wilds bestens vorbereitet sein. Auch Jägerin Myki arbeitet weiter an ihren Skills, geht diesmal aber in Dragon's Dogma 2 auf Monsterjagd und kämpft sich durch Final Fantasy 16.

Annika ruht sich am Wochenende wahrscheinlich sehr viel aus, denn sie war unter der Woche für euch in Kanada und hat sich Assassin's Creed Shadows angeschaut. Schon bald kann sie euch mehr dazu erzählen. Schüttelt sie den Jetlag schnell ab, spielt sie in Vorbereitung auf die Fortsetzung noch Kingdom Come Deliverance.

Wenn ihr euch ebenfalls auf den Nachfolger freut, aber keine Lust habt, vorher nochmals durch den ersten Teil zu spielen, gibt es hier übrigens eine tolle Zusammenfassung der Ereignisse für euch:

10:10 Was geschah in Kingdom Come: Deliverance? Die ganze Story zur Vorbereitung auf Teil 2

Autoplay

Bei Cozy-Max geht es am Wochenende in die Welt von Enshrouded, wo er herausfinden möchte, was sich seit dem Release im letzten Jahr so alles getan hat. Hat er noch Lust, will er sich zudem in das Remake von Alone in the Dark stürzen.

Dennis will am Wochenende etwas wagen, vor dem er sich in den vergangen neun Jahren gedrückt hat. Er hängt die Tastatur an den Nagel und verlässt die Stadt, wo er sich um den alten Hof seines Großvaters kümmert. Ja, tatsächlich hat er bis heute nicht eine Minute Stardew Valley gespielt und will das nun nachholen.

Ebenfalls spät dran ist auch Linda, die erst seit kurzem zum ersten Mal in Baldur's Gate 3 abtaucht. Verständlich, wenn wir Bedenken, was für ein Umfang sich hinter dem Rollenspiel-Meisterwerk verbirgt. Der Rest der Redaktion ist in jedem Fall etwas neidisch und würde das Spiel auch sehr gern nochmal zum ersten Mal erleben.

Na gut, außer Chris, denn der macht sich nicht viel aus dem Larian-Hit. Er spiel stattdessen lieber weiter Metroid Prime und das affenstarke Donkey Kong: Tropical Freeze – von Horizon Zero Dawn hat er mitten im DLC angekommen, erstmal genug.

Ebenfalls im Nintendo-Cosmos bewegt sich Basti, der durch die Ankündigung der Switch 2 und dem neuen Mario Kart total gehyped ist. Daher gibt es viele, viele Runden in Mario Kart 8 Deluxe. Das spielt – ebenfalls voller Freude über die Ankündigung – auch Tobi. Der ist nebenher aber auch noch mit Kingdom Come Deliverance 2 beschäftigt.

Und da wären wir auch schon bei einem wichtigen Thema, denn auch Samara und Mary spielen weiter Kingdom Come 2, damit sie euch zum Release mit vielen wichtigen Infos versorgen können. Erstere spielt zur Entspannung aber auch etwas House Flipper 2, während bei unserer Community-Heldin noch D&D ansteht. Außerdem spielt sie mal wieder Don't Starve.

Weil das in der Gruppe direkt noch mehr Spaß macht, bekommt sie Unterstützung von Rae. Beide wandern dank Mods als Astarion und Xenomorph durch die melancholische Welt und versuchen nicht zu verhungern. Darüber hinaus will Rae aber auch noch in Civilization 7 rein schauen.

Und damit schließt sich der Kreis auch schon zu mir (Kevin), denn auch ich spiele weiter Civilization 7 und baue, forsche, erkunde und kämpfe mich die Zeitalter, damit ich euch im Test alles wichtige zum neuen Teil verraten kann. Dazu gesellt sich aber noch etwas tierische Begleitung, denn in Tails of Iron 2 trete ich als Ratte erneut gegen allerhand fieses Gesocks an. Auch dazu könnt ihr schon bald etwas auf GamePro lesen.

Das wars auch schon von uns und jetzt freuen wir uns natürlich, von euch zu hören, welche Spiele, oder auch Serien, Filme und anderen Aktivitäten euch am Wochenende beschäftigen. Verratet uns in den Kommentaren unbedingt, was ihr euch für die freuen Tage vorgenommen habt.

Spätestens nächste Woche lesen wir uns dann hier wieder. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Zocken und all den Dingen, die auf eurem Plan stehen. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!