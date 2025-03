Split Fiction ist das erste neue EA-Spiel seit 13 Jahren, das den 90er-Score bei Metacritic knackt

Split Fiction setzt voll und ganz auf Koop und kann gar nicht allein gespielt werden, genau wie It Takes Two.

Split Fiction begeistert aktuell viele Spieler*innen und schafft darüber hinaus etwas, das es beim Publisher Electronic Arts in dieser Form seit über einer Dekade nicht mehr gab: Das Koop-Action-Adventure hat nämlich die 90er-Marke auf Metacritic und OpenCritic geknackt. Das war selbst dem Vorgänger und vielen neueren EA-Spielen nicht vergönnt.

Der erste richtige EA-Hit seit mehr als 12 Jahren: Split Fiction begeistert auf ganzer Linie

Darum geht's: Nach A Way Out und It Takes Two haben es die Hazelight Studios noch einmal geschafft. Sie liefern mit ihrem neuesten Koop-Hit einen echten Volltreffer ab, der nicht nur bei Fans, sondern auch der Kritik bestens ankommt. Auch auf Metacritic und Opencritic räumt Split Fiction ordentlich ab.

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

EA dürfte das ganz besonders freuen: Die letzten neuen Spiele des Publishers blieben meist hinter den Erwartungen zurück und konnten die magische 90er-Grenze auf Metacritic nicht knacken.

Einige Titel sind zwar nah dran gekommen, aber einen echten, komplett neuen EA-Hit gab es eigentlich seit Mass Effect 3 nicht mehr – und das war 2012.

Die Mass Effect-Reihe konnte mit Mass Effect 2 sogar einen 96er-Titel hervorbringen, dem dritten Teil waren dann aber nur noch 93er-Wertungen auf Xbox 360 und PS3 beziehungsweise 89 und 85 auf PC und Wii U vergönnt.

War dazwischen wirklich nichts mehr? Wir haben nachgeschaut und konnten es selbst kaum glauben. Sowohl Titanfall 2 als auch Apex Legends haben jeweils "nur" eine 89 erreicht, sind also an der magischen Marke knapp vorbeigeschrammt. Dasselbe gilt für die PS4-Version von Battlefield 1.

Einen Ausreißer gibt es, aber es ist ein Sonderfall: Das Dead Space-Remake aus dem Jahr 2023 hat zumindest in der Xbox Series X/S-Version auch einen 90er-Durchschnittswert auf Metacritic. Aber es ist eben auch "nur" ein Remake, also eine modernisierte Neuauflage eines bereits bekannten Spiels.

Also bleibt es dabei: Split Fiction schafft mit einer 91 auf PS5 und 92 auf PC sowie Xbox, was selbst dem direkten Vorgänger nicht gelungen ist (obwohl It Takes Two in unserer GamePro-Wertung besser abgeschnitten hat). Auch bei OpenCritic liegt Split Fiction bei einem stolzen 90er-Durchschnitts-Score.

Was ist eigentlich mit Dragon Age? Kein einziger Dragon Age-Teil konnte in diese Sphären vordringen. Nicht einmal Dragon Age: Origins hat auf den Konsolen die 90 geknackt, aber immerhin auf dem PC. Dragon Age: The Veilguard waren maximal 85 Durchschnitts-Punkte in der Xbox-Fassung vergönnt.

Herzlichen Glückwunsch, Split Fiction! Was ist euer Lieblings-Spiel von Electronic Arts in den letzten 13 Jahren und welche hättet ihr deutlich höher eingestuft? Oder ist euch vielleicht sogar noch ein Spiel aufgefallen, das wir übersehen haben?