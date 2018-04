Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an das Easter Egg, das im Menü von Crash Bandicoot 3: Warped versteckt war. Mit einer bestimmten Tastenkombi ließ sich damals eine versteckte Demo von Spyro the Dragon freischalten. 20 Jahre später ist dieses Geheimnis zurück - wenn auch in abgewandelter Form.

Statt einer Demo erwartet euch nämlich ab heute in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy der Ankündigungstrailer zum Spyro-PS4-Remaster. Drückt einfach im Titelbildschirm vom neu aufgelegtem Crash Bandicoot 3: Warped folgende Tastenkombination, und schon fliegt der lila Drache über eure Bildschirme:

Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, Viereck

Das Easter Egg ist für alle PS4-Spieler in Europa, Australien und Lateinamerika verfügbar. So nimmt das Crash Bandicoot-Remake Fans bereits vor der offiziellen Rückkehr von Spyro im September auf einen kleinen Nostalgie-Trip mit.

Spyro Reignited Trilogy erscheint am 21. September für PS4 und Xbox One. Ein Leak im Nintendo UK Store könnte auch auf eine Version für Nintendo Switch deuten. Unten findet ihr nochmal den Ankündigungstrailer zum feurigen Abenteuer, der sich ab heute auch in NST versteckt.