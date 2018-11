Es gab eine Zeit, in der Cheats nicht genutzt wurden, um im Multiplayer das andere Team per Wallhack zu vernichten. In der sie hauptsächlich Singeplayer-Spielern ein lächeln aufs Gesicht zauberten, weil die Autos in GTA Vice City auf einmal fliegen konnten.

Na gut, ganz so idyllisch war es dann doch nicht. Viele Tastenkombinationen sind einfach dafür da, unendlich Geld oder unendlich Leben zu generieren. Aber allen Figuren auf einmal riesige Wackelköpfe zu verpassen, war eben auch nicht schlecht.

Und das geht jetzt auch in Spyro Reignited Trilogy. Ein Großteil der Cheats, der damals im Original funktioniert hat, verbessert auch im Remake unsere Chancen. Wir haben für euch eine Liste zusammengestellt.

Cheats für Spyro Reignited Trilogy

Wie gebe ich Cheats auf PS4 und Xbox One ein? Öffnet das Pausenmenü. Dann könnt ihr loslegen. Habt ihr mit einem Cheat Spyros Aussehen verändert und wollt es rückgängig machen, gebt ihn einfach noch einmal ein.

Momentan funktionieren nur die Kombinationen, die den Kreis- oder den B-Knopf gar nicht oder nur am Ende enthalten, denn der beendet das Pausenmenü.

99 Leben

Die maximale Anzahl an Leben für den kleinen Drachen.

PS4: R2, L2, R2, L2, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Kreis

Xbox One: RT, LT, RT, LT, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, B

Big Head-Modus

Spyro bekommt einen abnormal großen Kopf.

PS4: Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, R1, R1, R1, R1, Kreis

Xbox One: Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, Digikreuz hoch, RB, RB, RB, RB, B

Flacher Spyro

Mit diesem Cheat wird Spyro platt wie ein Pfannkuchen.

PS4: Digikreuz links, Digikreuz rechts, Digkreuz links, Digikreuz rechts, L2, R2, L2, R2, Viereck

Xbox One: Digikreuz links, Digikreuz rechts, Digkreuz links, Digikreuz rechts, LT, RT, LT, RT, X

Farbwechsel

Taucht Spyro in eine komplett neue Farbe.

Die Tastenkombination ist für alle Versionen gleich, bis auf die letzte Eingabe, die die Farbe bestimmt. Ihr gebt also erst den unten stehenden Code ein und beendet es dann mit einer der Farben aus der Tabelle.

PS4: Digikreuz hoch, Digikreuz links, Digikreuz runter, Digikreuz rechts, Digikreuz hoch, Viereck, R1, R2, L1, L2, Digikreuz hoch, Digikreuz rechts, Digikreuz runter, Digikreuz links, Digikreuz hoch, [FARBE]

Xbox One: Digikreuz hoch, Digikreuz links, Digikreuz runter, Digikreuz rechts, Digikreuz hoch, X, RB, RT, LB, LT, Digikreuz hoch, Digikreuz rechts, Digikreuz runter, Digikreuz links, Digikreuz hoch, [FARBE]

Farben:

Farbe PS4 Xbox One Grün Dreieck Y Blau X A Rot Kreis B Pink Viereck X Gelb Digikreuz Hoch Digikreuz Hoch Lila Digikreuz Rechts Digikreuz Rechts Schwarz Digikreuz Runter Digikreuz Runter

