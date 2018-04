Update: Mittlerweile wurde Spyro: Reignited Trilogy offiziell mit einem Gameplay-Trailer, Release-Termin und ersten Screenshots angekündigt. Alle Infos zum Spyro-Remaster findet ihr hier.

Original Meldung:

Spyro the Dragon erlebt wohl bald eine Renaissance. Zumindest verdichten sich die Hinweise auf ein PS4-Remaster der Trilogie immer mehr. Es gibt zum Beispiel ein neues Bild, das die Veröffentlichung andeutet.

Dann wäre da aber auch noch eine neue Produktseite bei Amazon, die gleich das Release-Datum und weitere Details über die neu aufgelegte Trilogie zu verraten scheint. Sie soll offenbar nicht wie vermutet Spyro Treasure Trilogy, sondern vielmehr Spyro Reignited Trilogy heißen.

Auf der mexikanischen Amazon-Seite gibt es bereits eine Produktseite für die sogenannte Spyro Reignited Trilogy.

Dort heißt es, dass uns alle drei Original-Spiele als HD-Remaster mit "atemberaubenden Grafik-Updates" erwarten. Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! und Spyro: Year of the Dragon locken mit über 100 Levels.

Auch ein Release-Datum lässt sich bereits ablesen: Laut Produktseite soll Spyro am 21. September 2018 erscheinen. Offiziell bestätigt ist das natürlich noch nicht.

Auf Resetera sind mittlerweile sogar der Packshot der PS4-Version und erste angebliche Screenshots der Neuauflage aufgetaucht, allerdings können wir die Quelle der Bilder bislang nicht verifizieren. Twitter-User Nibel hat die Bilder gepostet:

