Square Enix Sale: Hits von Final Fantasy bis Dragon Quest für PS4 + PS5 im Angebot

Der PlayStation Store hat gerade einen neuen PSN Sale gestartet, in dem ihr PS4- und PS5-Spiele aus dem Hause Square Enix im Angebot bekommt, darunter so klangvolle Namen wie Final Fantasy und Dragon Quest. Die Highlights der Deals, die noch bis 1 Uhr morgens am 27. Oktober laufen, stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Wer lieber gleich die vollständige Übersicht will, findet diese hier:

Final Fantasy 15 Royal Edition

Den Rollenspielhit Final Fantasy XV bekommt ihr in der Royal Edition günstiger. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch alle DLCs des Season Pass sowie einen zusätzlichen Dungeon, neue Ausrüstungsgegenstände und die neue Egoperspektive. Die Geschichte von Final Fantasy 15 dreht sich um den Prinzen Noctis, der eigentlich nur mit seinen Freunden einen letzten Roadtrip vor seine Hochzeit machen möchte. Noch während er auf Reisen ist, infiltrieren jedoch Feinde sein Königreich und ermorden seinen Vater. Auf seinem darauf folgenden Rachefeldzug erkunden wir mit Noctis eine riesige Open World. Die Kämpfe laufen komplett in Echtzeit ab, haben aber, da wir im Team unterwegs sind, ähnlich wie in alten Teilen der Reihe eine taktische Komponente.

Dragon Quest Builders 2 Digital Deluxe Edition

Bei Dragon Quest Builders 2 handelt es sich dabei um ein Spin off zur berühmten JRPG-Reihe Dragon Quest, das die Kämpfe eines Action-Rollenspiels mit dem Bauen und Crafting eines Minecraft verbindet. Wir verhelfen verfallenen Dörfern zu neuem Glanz, ziehen ganze Siedlungen mit imposanten Bauwerken hoch und genießen dabei jede Menge kreativen Freiraum. Auch Ackerbau wie in Harvest Moon oder Stardew Valley gibt es. Trotzdem bleibt Dragon Quest Builders 2 dabei stets ein storybasiertes RPG. Im Vergleich zum Vorgänger wird sogar noch deutlich mehr Wert auf eine komplexe Geschichte und abwechslungsreiche Quests gelegt. Die reduzierte Digital Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel auch den Season Pass.

Life is Strange: True Colors Deluxe Edition

Life is Strange: True Colors erzählt die Geschichte von Alex Cheng, die sich nach langer Trennung mit ihrem Bruder trifft, ihn jedoch kurz darauf durch einen mysteriösen Vorfall schon wieder verliert. Fortan versuchen wir in dem Adventure, die seltsamen Ereignisse aufzuklären und kommen dabei düsteren Geheimnissen der Kleinstadt auf die Spur. Bei ihren Ermittlungen macht sich Alex ihre übernatürlichen Fähigkeiten zunutze. Sie kann nämlich die Gefühle anderer Menschen als farbige Aura wahrnehmen und dadurch sogar bis zu einem gewissen Grad ihre Gedanken lesen. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel und zusätzlichen Outfits auch die Erweiterung Wavelenghts, in der die Vorgeschichte erzählt wird.

Black the Fall

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen im Square Enix Sale handelt es sich bei Black the Fall nicht um eine große AAA-Produktion, sondern um einen kleinen Indie-Geheimtipp, der durch dichte Atmosphäre und seinen Mut zur Behandlung ernster Themen punktet. Es handelt sich um einen düsteren Puzzle-Platformer im Stile eines Limbo oder Inside, der sich lose mit der der kommunistischen Ceausescu-Diktatur in Rumänien auseinandersetzt. Um historische Genauigkeit geht es dabei allerdings nicht, stattdessen werden Science-Fiction-Elemente eingebaut. Wir spielen nämlich einen Maschinisten, der nach Jahrzehnten harter Arbeit zu fliehen versucht und dabei auf einen Roboter trifft, der ihn fortan begleitet.

Weiter Angebote für PS4 & PS5 im Square Enix Sale: