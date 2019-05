Star Wars in Dreams - Fan baut beeindruckenden X-Wing-Level

Über den PS4-Spiele-Editor Dreams haben wir ja schon mehrfach berichtet, insbesondere auch über das ein oder andere eindrucksvolle Level oder Minispiele, die kreative Köpfe damit gebastelt haben.

Das Gute ist: Diese kreativen Köpfe hören einfach nicht auf mit ihren Experimenten. Das aktuellste haben wir jetzt auf Kotaku gefunden und fanden es zu schick, um es nicht mit euch zu teilen.

X-Wing gegen Tie-Fighter

PSN-Nutzer Gauffreman hat nichts geringeres als einen kompletten Star Wars-Level gebastelt, in dem der Spieler in einem X-Wing herumfliegen und Tie-Fighter bekämpfen kann. Faszinierend sind vor allem die Details wie Sternenzerstörer oder der Todesstern in der Ferne.

Obwohl sich das Ziel des Levels auf den Abschuss der Tie-Fighter beschränkt, zeigt das Star Wars Forcefighter genannte Spielchen doch eindrucksvoll, was mit Dreams möglich ist.

Dreams befindet sich aktuell noch im Beta-Status, einen Release für das Spiel gibt es bislang noch nicht.

