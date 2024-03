Stardew Valley: Ich habe nach 100 Spielstunden wieder neu angefangen und das muss Patch 1.6 für mich unbedingt noch ergänzen

In Stardew Valley könnt ihr euch zwischen 12 heiratswilligen Charakteren entscheiden. Werden es mit Patch 1.6 vielleicht mehr?

Es gibt Spiele, zu denen komme ich immer wieder zurück, weil ich sie so sehr ins Herz geschlossen habe. Neben Mass Effect und Baldur’s Gate 3 gehört auch Stardew Valley dazu. In die fantastische Farming-Sim habe ich mittlerweile schon 120 Stunden gesteckt und kenne Pelican Town vermutlich besser als meinen aktuellen Wohnort.

Umso glücklicher macht es mich, dass ich derzeit zwei fantastische Gründe habe, einen neuen Durchlauf zu starten:

Meine alten Spielstände haben den Festplatten-Umzug nicht überlebt und auch die Steam-Cloud ist leer Patch 1.6 steht in den Startlöchern

Die ersten fünf Stunden habe ich auf meiner neuen Farm auch schon verbracht. Und während ich Holz für den Hühnerstall hacke oder meine Rüben mit Dünger bestreue, treibt mich eine Frage besonders um: Wem möchte ich dieses Mal mein Herz schenken?

Marylin Marx Mary liebt Stardew Valley. Und Dating-Sims. Die Suche nach der perfekten digitalen Liebe ist ihr auch im Farming-Spiel sehr wichtig. Nur wird nach über 8 Jahren und knapp 120 Stunden die immer gleiche Auswahl etwas dröge.

Alles gesehen, alles geliebt?

Anders als bei Coral Island, wo ich mich vor Angeboten und spannenden Charakteren gar nicht retten konnte, kenne ich alle Heiratskandidat*innen von Stardew Valley gefühlt schon in- und auswendig. Das Ja-Wort habe ich allerdings „nur“ Dreien von ihnen gegeben.

Durch die diversen Herz-Events, die ich auch durch freundschaftliche Verhältnisse zu den Bewohner*innen zu sehen bekomme, fehlt es an echter Überraschung und Spannung. Auch, dass seit Patch 1.1 keine neuen „heiratsfähigen“ Charaktere ins Spiel kamen, verstärkt mein Gefühl, im Dating-Bereich von Pelican Town schon alles gesehen und erlebt zu haben.

Auch, wenn bisher nichts in diesem Bereich angekündigt ist, wünsche ich mir für Patch 1.6 deswegen zumindest ein oder zwei neue Dating-Optionen. Das müssen nicht mal komplett neu erstellte Charaktere sein. Und sowohl ich als auch die Stardew-Valley-Community haben da auch schon zwei konkrete Alternativvorschläge.

Magie statt Beziehungsdrama

Anders als Teile der Community, die sich etwa wünschen, Robin zu heiraten und sie damit Demiterius auszuspannen, sind meine Hoffnungen weniger dramatisch, dafür aber magisch. Mein Blick wandert da nämlich Zauberer Magnus, der sich die meiste Zeit in seinem Turm versteckt und mit Ausnahme von einigen Festivals kaum am Dorfleben teilnimmt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der magische Herr erzählt uns irgendwann auch, dass er mal verheiratet war. Anders als bei Robin und Demiterius, die eine glückliche Ehe führen, ging seine Liebesgeschichte also nicht gut aus. Laut des Zauberers habe er den Fehler begangen, sie von sich fortzustoßen, wodurch sie grün anlief und vermutlich zu einer Hexe wurde.

Mal abgesehen davon, dass es eine fantastische Wendung wäre, wenn ich durch eine Heirat mit dem Zauberer selbst zur Hexe oder zum Zauberer werden könnte: Allein in diesem Fetzen Hintergrundgeschichte steckt so viel Potenzial für eine spannende Romanze und einen komplexen Charakter, dass die Community die Fäden selbst in die Hand genommen und kurzerhand eine Rasmodius-Romance-Mod erstellt hat.

Die Mod macht unseren Lieblingszauberer nicht nur fit für die Hochzeit, sie gibt ihm auch eine tiefe Hintergrundgeschichte, ein größeres Haus und Herzevents. Bildquelle: https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/3073

Zuhause ist, wo das Herz wohnt

Für alle, die mit Zauberei und Hexerei nichts anfangen können, habe ich noch einen anderen, eher unkonventionellen Vorschlag: Linus.

Der Zeltbewohner fühlt sich zu Beginn vom Dorf verstoßen und als Außenseiter. Er erzählt davon, wie sein Zelt immer wieder Ziel von fiesen Vandalismus-Attacken wird. Wir selbst erleben, wie er vor Angst zittert, nachdem er beim Wühlen in fremden Mülltonnen entdeckt wird.

Gewinnen wir Linus’ Vertrauen, merken wir, dass sich hinter der Angst und Verzweiflung lediglich der Wunsch nach Akzeptanz verbirgt. Wenn wir später Leo von der Ingwerinsel auf das Festland bringen, sehen wir bei Linus noch eine andere Seite: Er nimmt den Jungen unter seine Fittiche, teilt mit ihm seine Liebe zur Natur und generell alles, was er weiß.

Über Linus gibt es viele Theorien. War er vor seiner Zeit im Zelt ein CEO? Im Zuge einer Romanze könnte er es uns vielleicht erzählen.

Linus mag anders als der Zauberer keine tragische Liebesgeschichte haben, er ist aber auf eine andere Art ein spannender Heiratscharakter. Für jemanden, der so naturverbunden ist und ein konventionelles Dach über dem Kopf oder das Angebot einer Mahlzeit ablehnt, wenn er Glück beim Sammeln hatte, wäre das Eheleben vermutlich eine spannende Sache.

Schlägt er sein Zelt auf der Farm auf? Findet er vielleicht Erfüllung in der landwirtschaftlichen Arbeit? Adoptieren wir Leo auf die Frage nach dem Kinderwunsch? All das wären spannende Ideen für eine neue Romanze.

Die Aussichten: Eher wolkig statt heiter

Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr spannende und potenzielle Heiratswillige fallen mir in Pelican Town und dessen Umgebung ein. Was ist etwa mit Archäologie-Büro-Besitzer Günther oder Joja-Mart-Kingpin Morris? Auch Wüstenbewohnerin Sandy wäre eine spannende Option.

Ich seht schon: Allein bei den bereits vorhandenen Charakteren gäbe es schon jede Menge neue Möglichkeiten für spannende Romanzen. Ich befürchte jedoch, dass meine – und vielleicht auch eure – Wünsche mit Patch 1.6 keine Erfüllung finden.

Schaue ich mir die bereits bekannten Inhalte des neuen Updates an, wird Liebe oder Romanzen leider nirgendwo erwähnt und auch in den aktuell veröffentlichten Vorschauschnipseln sieht es eher düster an der Liebesfront aus.

Allerdings verriet Schöpfer Eric Barone bereits, dass doch noch eine ganze Menge mehr im Update steckt, als wir bisher kennen. Ich will die Hoffnung also noch nicht aufgeben! Bis zum 19. März und damit dem Release von Stardew Valley Patch 1.6 kann ich mit meiner Heiratswahl im neuen Spielstand auf jeden Fall warten.

Wie sieht’s bei euch aus? Wen habt ihr im Spiel geheiratet und welche Heiratsoption würdet ihr euch noch wünschen?