Stardew Valley-Fan schenkt Emily ihr Lieblings-Item und findet es am nächsten Tag im Müll - Community stellt witzige Theorien zu den Gründen auf

Dieses Geschenk in Stardew Valley kam nicht so gut an, wie erwartet.

Einer geliebten Person etwas zu schenken, birgt auch einige Risiken. Vor allem die Angst vor einer negativen Reaktion auf das vermeintlich falsche Geschenk hat einigen von uns vielleicht schon die ein oder andere schlaflose Nacht beschert. Aber nur selten fällt die Reaktion in der Realität derart drastisch aus wie in diesem Fall – mit Stardew Valley-Bewohnerin Emily.

Was ist passiert?

Nachdem u/Ok-Conversation-4876 auf Reddit Haleys Schwester Emily ein Geschenk vorbeibrachte, gab es eine Überraschung. Das überreichte Item war ein Amethyst und dieser Edelstein gehört eigentlich zu Emilys absoluten Lieblings-Items.

Doch am nächsten Tag wurde diese vermeintliche Wahrheit erschüttert, denn in einer Mülltonne vor Emilys Haus befand sich eben jener Amethyst. Die Schlussfolgerung ist klar. Emily hatte den recht seltenen Stein direkt weggeschmissen, nachdem sich Ok-Conversation-4876 wieder verkrümelt hatte.

"Vielleicht dachte sie, der kommt schon wieder von Clint"

Warum sollte Emily so etwas Gemeines tun? Die Community ist sichtlich amüsiert und versucht, Antworten auf diese brennende Frage zu finden. Viele Ideen drehen sich dabei um ihre Questline.

Mit steigender Freundschaft lernen wir, dass sie sich viel mit Spiritualität, Träumen und Meditation beschäftigt. Dementsprechend könnte es also eine Art magisches Problem mit dem Amethyst gegeben haben.

"Sie war nicht mit der Energie einverstanden, die davon abgegeben wurde. Der Stein, mit dem sie unter dem Vollmond tanzt, der hatte die richtige Energie", ist beispielsweise eine beliebte Theorie in den Kommentaren.

"Es ist ok. Sie war einfach fertig damit, die Energie herauszuziehen und brauchte einen Neuen", ist eine andere Überlegung aus der Community, die mehrfach aufkommt. Womöglich war es gar nicht der neu überreichte Stein, sondern ein älterer, der bereits verbraucht war und nun ersetzt wurde.

Außerdem könnte Schmied Clint etwas mit Emilys Reaktion zu tun haben. Dieser schickt die Spielfigur in einer Nebenquest nämlich mit einem Paket zu Emily und schenkt ihr damit ebenfalls einen Amethysten, vermutlich als vorsichtigen Versuch der Annäherung.

Womöglich hat sie deswegen genug von dem Stein. Wer weiß, wie viele Pakete Clint ihr bereits geschickt hat: "Vielleicht dachte sie, es kam wieder von Clint", ist ebenfalls eine Überlegung.

Die eigentliche Erklärung für die Situation ist simpel. Amethyst kann mit einer geringen Chance in Mülltonnen spawnen. Es handelt sich also einfach nur um einen ulkigen Zufall, aber das hindert natürlich nicht daran, sich deutlich spannendere Lore un Theorien auszudenken.

Was denkt ihr: Was könnte Emilys Grund gewesen sein, das eigentlich beliebte Geschenk zu verschmähen?