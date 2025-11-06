Stardew Valley-Fan datet alle Singles und trennt sich dann, um zu hören, was sie dann sagen - nur einem bleibt er treu

Stardew Valleys Sam kann man dank der Dragon Ball-Frisur irgendwie trotzdem nicht so richtig ernst nehmen.

Die Auswahl an Personen, die wir in Stardew Valley daten und heiraten können, ist groß. Insgesamt stehen 12 Singles zur Verfügung und lassen sich umgarnen, wenn ihr wisst, wie. Ein Stardew Valley-Fan war mit ihnen allen zusammen und hat sich jetzt für einen Kandidaten entschieden, um ihn zu heiraten: Sebastian. Das heißt, dass mit allen anderen Schluss gemacht wird. Was sie sagen, bricht uns das Herz.

Stardew Valley-Herzensbrecher macht mit allen Kandidat*innen Schluss – das sagen sie

Solange ihr in Stardew Valley niemanden heiratet, könnt ihr mit allen heiratsfähigen Singles eine Beziehung führen und die zehn-Herzen-Events erleben.

Ihr müsst noch nicht einmal ganz offiziell mit ihnen Schluss machen, um zu heiraten, aber diese Person hier hat es einfach trotzdem getan. Einerseits, um es eben so richtig ernsthaft mit Sebastian anzugehen und andererseits, um zu sehen, was die Betroffenen sagen.

Die Reaktionen der Verflossenen unterscheiden sich von Person zu Person massiv. Etwas anderes hätten wir auch nicht erwartet und die Antworten passen jeweils natürlich ganz hervorragend zu den Charakteren und dazu, wie sie sich sonst so verhalten, beziehungsweise zu dem, was sie erlebt haben.

Da wäre zum Beispiel die am Boden zerstörte Emily, die eigentlich dachte, wir hätten eine besondere Verbindung zu ihr. Maru reagiert richtig sauer und wirft uns vor, sie sei wohl einfach nicht gut genug für uns. Alex fällt einfach nur aus allen Wolken und die arme Leah hat wieder mal Pech in Liebesdingen, während Penny gerne befreundet bleiben würde.

Hier könnt ihr euch die einzelnen Dialoge in einer umfangreichen Galerie von Reddit-User whenwillmyskincare anschauen:

Besonderes Augenmerk verdient auch Sam. Dessen Reaktion fällt zwar ziemlich herzzerreißend aus, aber die Frisur, die er in diesem Augenblick hat, versaut die ganze Angelegenheit. Sorry, Sam, aber bei diesen Haaren fällt es echt schwer, dich und deine Gefühle ernstzunehmen. Am härtesten scheint es neben Emily und Penny Elliot, Shane und Harvey zu treffen.

Last, but not least gibt es da natürlich auch noch Sebastian, der in dieser Aufzählung fehlt, weil der*die Herzensbrecher*in mit ihm eben nicht Schluss macht, sondern zusammenbleibt, um ihn zu heiraten.

Aber keine Sorge, selbstverständlich hat auch schon mal jemand mit diesem Stardew Valley-Herzblatt Schluss gemacht. Sagen wir es mal so: Er scheint es mit Fassung zu tragen:

Die Community lacht und trauert gleichermaßen im Angesicht so vieler Trennungen. Besonders intensiv wird auch Haleys Reaktion debattiert, die kurzerhand vorgibt, selbst eigentlich drauf und dran gewesen zu sein, die Beziehung zu beenden. Aber viele Stardew Valley-Fans vermuten, dass es sich dabei nur um die harte Schale handelt und die toughe Blondine danach wahrscheinlich allein zuhause geweint haben dürfte.

Falls ihr euch fragt, wie das mit dem Schlussmachen überhaupt geht: Dafür braucht ihr einen verwelkten Blumenstrauß, den ihr der betreffenden Person überreicht. Den könnt ihr herstellen, indem ihr einen Blumenstrauß zusammen mit einem Stück Kohle in den Schmelzofen packt.

Welche Stardew Valley-Figur findet ihr am besten und mit welchen wart ihr schon zusammen?