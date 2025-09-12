Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit

Stardew Valley bekommt eine Nintendo Switch 2-Edition, wie auf der Nintendo Direct bekannt gegeben wurde.

Stardew Valley bekommt eine Nintendo Switch 2-Edition.

Auf der Nintendo Direct wurde eine Nintendo Switch 2-Edition für Stardew Valley angekündigt. Neben den bekannten Inhalten gibt es auch ein paar besondere Features, die es von der Switch 1-Version abheben.

Update am 17. Dezember 2025: ConcernedApe hat sich auf Twitter für die lange Wartezeit auf neue Infos und den Release der Switch 2-Version entschuldigt. Allerdings verspricht er auch "sehr bald" eine Ankündigung.

Außerdem hat er das erste Feature von Stardew Valley 1.7 verraten: Eine neue Farm.

Was steckt in Stardew Valley für Switch 2?

Grundsätzlich erwartet euch inhaltlich das bekannte Spielerlebnis von Stardew Valley. Die wohl größte Neuerung ist die Einführung eines lokalen Mehrspielermodus für 4 Spieler - im Splitscreen! Wenn ihr die Farming Sim also am liebsten gemeinsam mit euren Liebsten spielt, ist die Switch 2-Edition eine ziemlich gute Sache.

Das funktioniert auch über Game Share. Es reicht also, wenn nur eine Person das Spiel besitzt. Bis zu drei weitere Personen können dann ihre eigene Switch mitbringen und an ihren eigenen Geräten mitspielen.

Außerdem könnt ihr auf der Switch 2 Gebrauch von der neuen Maus-Steuerung machen. Ob diese dann exakt gleich zur PC-Version funktioniert, bleibt abzuwarten, aber zumindest werdet ihr dem Spielgefühl auf Steam ein ganzes Stück näher kommen.








Technische Neuerungen wie Verbesserungen an Grafik oder Performance wurden nicht angekündigt.

Wann erscheint die Switch 2-Version? Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht, aber im Herbst 2025 soll es losgehen.

Gemessen an der "Nur-kostenlose-Updates"-Haltung von Entwickler ConcernedApe würden wir davon ausgehen, dass euch der Patch nichts kosten sollte.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf eine Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

