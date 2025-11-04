"Ich bin sprachlos": Stardew Valley-Fan entdeckt nach 200 Stunden im Spiel ein neues Feature, das beim Gießen richtig praktisch ist

Wieder einmal eine Sache, die sich extrem leicht übersehen lässt: Stardew Valley-Fans diskutieren über einen bestimmten Move mit Werkzeugen, der unter anderem Zeit spart.

Samara Summer
04.11.2025 | 18:38 Uhr

Wer dieses Feature kennt, hat es leichter. Wer dieses Feature kennt, hat es leichter.

Hopp, hopp, hopp. Habt ihr euren Charakter in Stardew Valley schon mal mit der Gießkanne herumhopsen lassen? Nein? Dann geht es euch wie diesem Fan. Der hat nämlich ein nützliches Feature übersehen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, von diesem Versäumnis zu profitieren.

Dieses Stardew Valley-Feature ist mit verbesserten Gießkannen richtig nützlich

Reddit User Neosis0793 schreibt in einem Beitrag: "Ich bin sprachlos. Ich habe über 200 Stunden gespielt und bin ungefähr bei meinem vierten Farm-Spieldurchlauf und ich habe das hier erst jetzt entdeckt ..." In einem angefügten Videoclip ist zu sehen, wie der Spielercharakter mit aufgeladener Gießkanne ein paar Quadrate nach vorn hüpft, um dann Felder zu bewässern.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Was ist daran so besonders? Einige andere Community-Mitglieder wundern sich sofort über das Gehopse mit Gießkanne, denn auch ihnen war nicht bewusst, dass sich die Spielfigur mit dem aufgeladenen Tool noch bewegen kann.

Das sieht auch noch ziemlich knuffig aus, wie ihr hier im angefügten Clip sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Ganze ist aber nicht nur süß, sondern bringt eben auch noch Vorteile: So wird kein Wasser verschwendet, wenn die Gießkanne am falschen Fleck aufgeladen wurde, und andernfalls zumindest Teile der "Ladung" auf freie Felder fließen würden. Außerdem spart es Zeit, weil die Kanne auch direkt beim Laufen schon aufgeladen werden kann.

Das ist zwar nur eine Mini-Ersparnis, aber wer richtig große Felder zu bewässern hat, weiß, dass auch Kleinigkeiten zählen.

Stardew Valley-Fan gibt seinem Kind im Spiel den Namen Buffy, für den Abigail ganz zufällig den perfekten Dialog parat hat
von Samara Summer
Stardew Valley: Der Vulkan versteckt ein süßes Geheimnis, das die meisten von euch bestimmt übersehen haben
von Maximilian Franke

So geht es: Ihr müsst auf Konsole einfach nur bei aufgeladener Gießkanne ganz normal den Stick nach vorn drücken. Ihr dürft dabei nur nicht aufhören, den Button zu drücken, mit dem ihr das Werkzeug aufladet. Das funktioniert übrigens auch mit der Hacke. Natürlich müsst ihr die Tools zunächst verbessern, sodass sie überhaupt aufgeladen werden können.

Im Thread diskutiert die Community auch einmal mehr darüber, wann dieses praktische Feature genau im Spiel gelandet ist. Durch die vielen kostenlosen Updates wurden zahlreiche neue Kleinigkeiten ergänzt, die sich dann eben auch deshalb übersehen lassen, wenn sie einfach noch gar nicht im Spiel waren, als wir zum letzten Mal gezockt haben.

Seid ihr schon mal mit euren Werkzeugen herumgehüpft? Wusstet ihr, dass das geht?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Mehr zum Spiel
