"Ich bin sprachlos": Stardew Valley-Fan entdeckt nach 200 Stunden im Spiel ein neues Feature, das beim Gießen richtig praktisch ist

Hopp, hopp, hopp. Habt ihr euren Charakter in Stardew Valley schon mal mit der Gießkanne herumhopsen lassen? Nein? Dann geht es euch wie diesem Fan. Der hat nämlich ein nützliches Feature übersehen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, von diesem Versäumnis zu profitieren.

Dieses Stardew Valley-Feature ist mit verbesserten Gießkannen richtig nützlich

Reddit User Neosis0793 schreibt in einem Beitrag: "Ich bin sprachlos. Ich habe über 200 Stunden gespielt und bin ungefähr bei meinem vierten Farm-Spieldurchlauf und ich habe das hier erst jetzt entdeckt ..." In einem angefügten Videoclip ist zu sehen, wie der Spielercharakter mit aufgeladener Gießkanne ein paar Quadrate nach vorn hüpft, um dann Felder zu bewässern.

Was ist daran so besonders? Einige andere Community-Mitglieder wundern sich sofort über das Gehopse mit Gießkanne, denn auch ihnen war nicht bewusst, dass sich die Spielfigur mit dem aufgeladenen Tool noch bewegen kann.

Das sieht auch noch ziemlich knuffig aus, wie ihr hier im angefügten Clip sehen könnt:

Das Ganze ist aber nicht nur süß, sondern bringt eben auch noch Vorteile: So wird kein Wasser verschwendet, wenn die Gießkanne am falschen Fleck aufgeladen wurde, und andernfalls zumindest Teile der "Ladung" auf freie Felder fließen würden. Außerdem spart es Zeit, weil die Kanne auch direkt beim Laufen schon aufgeladen werden kann.

Das ist zwar nur eine Mini-Ersparnis, aber wer richtig große Felder zu bewässern hat, weiß, dass auch Kleinigkeiten zählen.

So geht es: Ihr müsst auf Konsole einfach nur bei aufgeladener Gießkanne ganz normal den Stick nach vorn drücken. Ihr dürft dabei nur nicht aufhören, den Button zu drücken, mit dem ihr das Werkzeug aufladet. Das funktioniert übrigens auch mit der Hacke. Natürlich müsst ihr die Tools zunächst verbessern, sodass sie überhaupt aufgeladen werden können.

Im Thread diskutiert die Community auch einmal mehr darüber, wann dieses praktische Feature genau im Spiel gelandet ist. Durch die vielen kostenlosen Updates wurden zahlreiche neue Kleinigkeiten ergänzt, die sich dann eben auch deshalb übersehen lassen, wenn sie einfach noch gar nicht im Spiel waren, als wir zum letzten Mal gezockt haben.

Seid ihr schon mal mit euren Werkzeugen herumgehüpft? Wusstet ihr, dass das geht?

