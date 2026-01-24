Stardew Valley-Fan flippt beim Kristall-Rätsel auf der Ingwerinsel komplett aus - aber die Community hat einen simplen Trick

Das Rätsel mit den leuchtenden Kristallen fordert dem Kurzzeitgedächtnis einiges ab und viele Fans hassen es dafür – oder cheaten gleich.

Samara Summer
24.01.2026 | 09:37 Uhr

Für manche kein Problem, für andere Grund zur Verzweiflung: die Aufgabe auf der Ingwerinsel. Für manche kein Problem, für andere Grund zur Verzweiflung: die Aufgabe auf der Ingwerinsel.

Die einen lieben sie, die anderen ... nun ja ... Memory-Rätsel, bei denen wir uns etwas blitzschnell merken und es wiederholen müssen, sind manchen von uns ein Graus – und sie kommen in den unterschiedlichsten Spielen vor. Auch Stardew Valley stellt uns auf der Ingwerinsel vor eine solche Aufgabe. Während ein Fan auf Reddit darüber flucht, schummeln andere ganz einfach.

Stardew Valley-Fan möchte das Rätsel am liebsten anzünden

Auf der Ingwerinsel, die in Stardew Valley mit Patch 1.5 eingeführt wurde, dreht sich alles um Goldene Walnüsse. Diese können auf ganz unterschiedliche Arten verdient werden. Drei Nüsschen gibt es beispielsweise für das "Farbige Kristalle"-Rätsel in einer Höhle nordöstlich des Tigerschleimhügels.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Hier sind fünf große Kristalle platziert, die beim Einschalten abwechselnd aufleuchten und dabei jeweils einen Ton von sich geben. Sobald die Melodie verstummt, müssen wir sie wiederholen und das fünfmal. Reddit-User knivesxpens kommentiert das Rätsel mit: "Ich werde Brandstiftung begehen."

Das fühlt so manches Community-Mitglied, denn die Kristalle haben schon viele Fans zum Fluchen gebracht. User whythelongface133 bemerkt: "Das ist so nachvollziehbar", hat aber auch gleich einen guten Tipp zum Cheaten. Er oder sie nimmt die Reihenfolge nämlich einfach auf.

Auch im Stardew Valley-Community-Forum wurde das Thema bereits diskutiert. User tragen in beiden Posts neben dem Aufzeichnen noch mehr clevere Tipps zusammen:

  • die Kristalle aufmalen und Verbindungslinien zeichnen
  • die Kristalle nummerieren und die Nummern aufschreiben
  • es wiederholt versuchen, weil die Geschwindigkeit dann abnimmt
  • einfach gleich auf das Rätsel verzichten, weil wir inzwischen auch die Vögel bezahlen können, um Nüsse zu suchen
Stardew Valley-Fans stellen überrascht fest, dass der Brunnen neben dem Community-Center nicht nur reine Deko ist
von Stephan Zielke
So cool sieht Stardew Valley in Minecraft aus: Spielerin baut das gesamte Tal und die Ingwerinsel nach und zeigt, wie gut beides zusammenpasst
von Samara Summer

Ein weiterer beliebter "Cheat" sind, wie sich unter dem Reddit-Post zeigt, Ehepartner*innen mit gutem Gedächtnis. User pokiepika ruft beispielsweise immer den Ehemann zur Hilfe, dem die Wiederholung immer im ersten Versuch gelingt.

Sonomal36 fährt an der Stelle nach eigener Aussage "schwere Geschütze" auf und meint damit die Ehefrau. Auch sie bewältigte die Aufgabe im ersten Versuch, nachdem der Fan einen Tag lang daran gescheitert war. Falls ihr aber keine Person mit richtig gutem Kurzzeitgedächtnis neben euch habt, dürften die anderen Ratschläge nützlich sein.

Wie geht es euch mit dem Kristall-Rätsel? Konntet ihr es ganz einfach lösen oder seid ihr auch verzweifelt und habt auf Tricks zurückgegriffen?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

