Stardew Valley-Fan gibt seinem Kind im Spiel den Namen Buffy, für den Abigail ganz zufällig den perfekten Dialog parat hat

Abigail kennt bestimmt alle Buffy-Folgen auswendig.

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat jede Menge kleine und große Geheimnisse im Spiel versteckt. Ein Buffy-Easter Egg gehört eigentlich nicht dazu, obwohl die Szene, die ein Fan erlebt hat, genau danach aussieht.

Stardew Valley-Fan nennt sein Kind Buffy und ist verzückt von Abigails Dialog zum Nachwuchs

Reddit-User PeaTearGriphon berichtet in einem Post: "Ich habe meine erste Tochter Buffy genannt und das ist passiert." Darunter ist ein Screenshot zu sehen, den die Person als Spoiler markiert hat, weil sie dachte, es handle sich um eine geheime Interaktion.

Die Aussage bezieht sich natürlich auf das In Game-Kind. Dieses hat der Spielercharakter mit Abigail bekommen, und auf dem Screenshot hat sie den perfekten Dialog für den Namen parat:

"Ich habe davon geträumt, dass Buffy, wenn sie groß wird, eine berühmte Monsterjägerin wird. Ich habe sogar schon über ein kleines Rüstungsset nachgedacht."

PeaTearGriphon freut sich über dieses vermeintliche Easter Egg, das Bezug auf den Namen nimmt, wird aber in den Kommentaren von anderen Fans korrigiert. Es handelt sich nämlich einfach um einen Standard-Dialog, in dem Abigail über den gemeinsamen Nachwuchs spricht.

Der Grund dafür ist auch einfach nachzuvollziehen: Wie einige Mamis wünscht Abigail sich wohl, dass ihr Sprössling ihre eigenen Träume lebt. Sie ist nämlich ein abenteuerlustiger Charakter und unternimmt selbst gerne Ausflüge in die von Monstern verseuchten Minen.

Womöglich mag es enttäuschen, dass ConcernedApe kein so großer Buffy-Fan ist, dass er der Vampir- und Dämonenjägerin extra ein Easter Egg gewidment hat. Wir finden es aber eigentlich sogar noch lustiger, dass der Dialog einfach zufällig perfekt passt. PeaTearGriphon hat offensichtlich die richtige Partnerin im Spiel gefunden. Und vielleicht sieht Barone den Post ja auch und lässt sich inspirieren.

Wie habt ihr euren In Game-Nachwuchs genannt?