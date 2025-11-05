Stardew Valley-Fan gibt seinem Kind im Spiel den Namen Buffy, für den Abigail ganz zufällig den perfekten Dialog parat hat

Der Stardew Valley-Fan glaubt zunächst, ein Easter Egg entdeckt zu haben, dabei war einfach nur die Namenswahl ganz zufällig perfekt.

Samara Summer
05.11.2025 | 07:00 Uhr

Abigail kennt bestimmt alle Buffy-Folgen auswendig. Abigail kennt bestimmt alle Buffy-Folgen auswendig.

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat jede Menge kleine und große Geheimnisse im Spiel versteckt. Ein Buffy-Easter Egg gehört eigentlich nicht dazu, obwohl die Szene, die ein Fan erlebt hat, genau danach aussieht.

Stardew Valley-Fan nennt sein Kind Buffy und ist verzückt von Abigails Dialog zum Nachwuchs

Reddit-User PeaTearGriphon berichtet in einem Post: "Ich habe meine erste Tochter Buffy genannt und das ist passiert." Darunter ist ein Screenshot zu sehen, den die Person als Spoiler markiert hat, weil sie dachte, es handle sich um eine geheime Interaktion.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Die Aussage bezieht sich natürlich auf das In Game-Kind. Dieses hat der Spielercharakter mit Abigail bekommen, und auf dem Screenshot hat sie den perfekten Dialog für den Namen parat:

"Ich habe davon geträumt, dass Buffy, wenn sie groß wird, eine berühmte Monsterjägerin wird. Ich habe sogar schon über ein kleines Rüstungsset nachgedacht."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

PeaTearGriphon freut sich über dieses vermeintliche Easter Egg, das Bezug auf den Namen nimmt, wird aber in den Kommentaren von anderen Fans korrigiert. Es handelt sich nämlich einfach um einen Standard-Dialog, in dem Abigail über den gemeinsamen Nachwuchs spricht.

Mehr Storys rund um Stardew Valley findet ihr hier:

"Ich bin sprachlos": Stardew Valley-Fan entdeckt nach 200 Stunden im Spiel ein neues Feature, das beim Gießen richtig praktisch ist
von Samara Summer
Stardew Valley: Der Vulkan versteckt ein süßes Geheimnis, das die meisten von euch bestimmt übersehen haben
von Maximilian Franke

Der Grund dafür ist auch einfach nachzuvollziehen: Wie einige Mamis wünscht Abigail sich wohl, dass ihr Sprössling ihre eigenen Träume lebt. Sie ist nämlich ein abenteuerlustiger Charakter und unternimmt selbst gerne Ausflüge in die von Monstern verseuchten Minen.

Womöglich mag es enttäuschen, dass ConcernedApe kein so großer Buffy-Fan ist, dass er der Vampir- und Dämonenjägerin extra ein Easter Egg gewidment hat. Wir finden es aber eigentlich sogar noch lustiger, dass der Dialog einfach zufällig perfekt passt. PeaTearGriphon hat offensichtlich die richtige Partnerin im Spiel gefunden. Und vielleicht sieht Barone den Post ja auch und lässt sich inspirieren.

Wie habt ihr euren In Game-Nachwuchs genannt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Stunden

Stardew Valley-Fan gibt seinem Kind im Spiel den Namen Buffy, für den Abigail ganz zufällig den perfekten Dialog parat hat

vor einem Tag

"Ich bin sprachlos": Stardew Valley-Fan entdeckt nach 200 Stunden im Spiel ein neues Feature, das beim Gießen richtig praktisch ist

vor einem Tag

Stardew Valley: Der Vulkan versteckt ein süßes Geheimnis, das die meisten von euch bestimmt übersehen haben

vor 2 Tagen

"Ich würde zahlen, um das zu spielen": Stardew Valley-Künstlerin baut das Spiel in der Iso-Perspektive nach und es passt einfach perfekt

vor 3 Tagen

In Stardew Valley und Co. fühle ich mich auf meiner Farm oft einsam - und so kenne ich Bauernhöfe eigentlich gar nicht
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons + Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben

vor 17 Minuten

LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons & Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben
Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen

vor 32 Minuten

Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen
The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat

vor 47 Minuten

The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind "großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat"
Resident Evil hält seit 23 Jahren den Weltrekord für den schlechtesten Videospiel-Dialog aller Zeiten

vor einer Stunde

Resident Evil hält seit 23 Jahren den Weltrekord für den schlechtesten Videospiel-Dialog aller Zeiten
mehr anzeigen