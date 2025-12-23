Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war

Ein Stardew Valley-Fan glaubt, die Schädelhöhle gefunden zu haben, von der alle reden, wundert sich irgendwann und bemerkt die Verwechslung.

Samara Summer
23.12.2025 | 17:30 Uhr

Da hat sich ein Fan umsonst viel Mühe gemacht. Da hat sich ein Fan umsonst viel Mühe gemacht.

Das grundsätzliche Spielprinzip von Stardew Valley ist denkbar simpel: Wir pflanzen Feldfrüchte an, kaufen uns Tiere, hegen und pflegen alles auf dem Hof und legen unsere landwirtschaftlichen Erzeugnisse in die Versandbox. Aber in der Bauernhof-Sim gibt es eben auch viele Mechaniken und Geheimnisse zu entdecken, sodass sich schnell etwas übersehen oder missverstehen lässt.

So hat sich ein Fan mühevoll durch ein Höhlensystem gekämpft, in der Annahme, es sei die berühmte Schädelhöhle. Als die Person merkt, dass das nicht der Fall ist, ist es schon zu spät.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Stardew Valley-Fan ist frustriert von der vermeintlichen Schädelhöhle und entdeckt dann seinen Fehler

Reddit-User OrengeJuice4195 berichtet von der Misere:

Ich bin in meinem allerersten Durchlauf und habe keine Ahnung, was was ist, aber ich habe die ganze Zeit von der Schädelhöhle gehört. Als ich also die Höhle links vom Steinbruch mit dem Totenkopfzeichen gefunden habe, war ich so: 'Wow, ich hab sie gefunden.'

Falls ihr euch im Sterntautal bereits etwas besser auskennt, dürfte euch schon das "Neiiin!" auf der Zunge liegen. Aber leider hat den Fan niemand gewarnt und es kam, wie es kommen musste.

OrengeJuice4195 kämpfte sich mühevoll durch die Höhle, segnete immer wieder das Zeitliche, versuchte es aber weiter, weil es in der Community immer so klang, als sei der Ort extrem wichtig. Am Ende war die Belohnung dann auch noch enttäuschend. Erst bei der Online-Recherche bemerkte der Fan dann den Irrtum:

Das ist nicht mal die Höhle, die ich dachte. Ich bin so dumm :-'( :-'( :-'(.

Wir widersprechen hier aber. "Dumm" ist der Redditor wegen dieser Verwechslung ganz sicher nicht, schließlich ist die Verwirrung an der Stelle ja durchaus nachvollziehbar. So bemerkt auch User Any_Albatross_1190:

Es tut mir so leid. Das ist absolut lächerlich, aber du hast recht: Es ist wirklich EINE Schädelhöhle. Wenn die Steinbruchmine nicht nach der Schädelhöhle hinzugefügt worden wäre, hätte mir das auch passieren können, lol.

Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit
von Maximilian Franke
Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt
von Maximilian Franke

Tatsächlich wurde die Mine, der OrengeJuice4195 ins Netz gegangen ist, in Update 1.4 ergänzt. Wer bereits früher zum ersten Mal gezockt hat, konnte diesen Fehler also nicht machen. Trotzdem geben noch weitere Community-Mitglieder in den Kommentaren zu, dass sie demselben Irrtum aufgesessen sind.

Zum Glück kann OrengeJuice4195 inzwischen über die ganze Geschichte lachen, wie der User in einem Antwort-Kommentar verrät: "Ich habe die Wüste noch gar nicht freigeschaltet." Dort befindet sich nämlich die echte Schädelhöhle. Der Fan konnte sie also zu dem Zeitpunkt im Spiel noch gar nicht entdecken.

Was war euer größter Irrtum in Stardew Valley und wie ging es euch mit der Schädelhöhle?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 41 Minuten

Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war

vor 5 Tagen

Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit

vor 6 Tagen

Stardew Valley Update 1.7: Alle bekannten Infos zu Release und Inhalten des heiß ersehnten Patches

vor 6 Tagen

Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt

vor einer Woche

"Habe ein Jahr gebraucht, um meine Farm zu verlassen": Stardew Valley-Fans feiern eine Challenge, bei der ihr jeden Schritt auf eine neue Kachel teuer bezahlen müsst
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Dieses Jahr ist es irgendwie eskaliert: 5 Freunde sammeln 1 Jahr lang über 1.250 Pokémon TCG-Booster und öffnen sie dann alle auf einmal - so fällt das Fazit aus

vor 2 Minuten

"Dieses Jahr ist es irgendwie eskaliert": 5 Freunde sammeln 1 Jahr lang über 1.250 Pokémon TCG-Booster und öffnen sie dann alle auf einmal - so fällt das Fazit aus
Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die Schädelhöhle, ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war

vor 44 Minuten

Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war
Jim Carrey fand die Arbeiten an Der Grinch so furchtbar, dass er beinahe am ersten Tag auf 17 Millionen Euro verzichtet hätte - bis ihm ein Folterspezialist der CIA entscheidende Tipps gab

vor 57 Minuten

Jim Carrey fand die Arbeiten an "Der Grinch" so furchtbar, dass er beinahe am ersten Tag auf 17 Millionen Euro verzichtet hätte - bis ihm ein Folterspezialist der CIA entscheidende Tipps gab
Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren: Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie

vor einer Stunde

"Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren": Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie
mehr anzeigen