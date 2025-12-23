Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war

Da hat sich ein Fan umsonst viel Mühe gemacht.

Das grundsätzliche Spielprinzip von Stardew Valley ist denkbar simpel: Wir pflanzen Feldfrüchte an, kaufen uns Tiere, hegen und pflegen alles auf dem Hof und legen unsere landwirtschaftlichen Erzeugnisse in die Versandbox. Aber in der Bauernhof-Sim gibt es eben auch viele Mechaniken und Geheimnisse zu entdecken, sodass sich schnell etwas übersehen oder missverstehen lässt.

So hat sich ein Fan mühevoll durch ein Höhlensystem gekämpft, in der Annahme, es sei die berühmte Schädelhöhle. Als die Person merkt, dass das nicht der Fall ist, ist es schon zu spät.

Stardew Valley-Fan ist frustriert von der vermeintlichen Schädelhöhle und entdeckt dann seinen Fehler

Reddit-User OrengeJuice4195 berichtet von der Misere:

Ich bin in meinem allerersten Durchlauf und habe keine Ahnung, was was ist, aber ich habe die ganze Zeit von der Schädelhöhle gehört. Als ich also die Höhle links vom Steinbruch mit dem Totenkopfzeichen gefunden habe, war ich so: 'Wow, ich hab sie gefunden.'

Falls ihr euch im Sterntautal bereits etwas besser auskennt, dürfte euch schon das "Neiiin!" auf der Zunge liegen. Aber leider hat den Fan niemand gewarnt und es kam, wie es kommen musste.

OrengeJuice4195 kämpfte sich mühevoll durch die Höhle, segnete immer wieder das Zeitliche, versuchte es aber weiter, weil es in der Community immer so klang, als sei der Ort extrem wichtig. Am Ende war die Belohnung dann auch noch enttäuschend. Erst bei der Online-Recherche bemerkte der Fan dann den Irrtum:

Das ist nicht mal die Höhle, die ich dachte. Ich bin so dumm :-'( :-'( :-'(.

Wir widersprechen hier aber. "Dumm" ist der Redditor wegen dieser Verwechslung ganz sicher nicht, schließlich ist die Verwirrung an der Stelle ja durchaus nachvollziehbar. So bemerkt auch User Any_Albatross_1190:

Es tut mir so leid. Das ist absolut lächerlich, aber du hast recht: Es ist wirklich EINE Schädelhöhle. Wenn die Steinbruchmine nicht nach der Schädelhöhle hinzugefügt worden wäre, hätte mir das auch passieren können, lol.

Tatsächlich wurde die Mine, der OrengeJuice4195 ins Netz gegangen ist, in Update 1.4 ergänzt. Wer bereits früher zum ersten Mal gezockt hat, konnte diesen Fehler also nicht machen. Trotzdem geben noch weitere Community-Mitglieder in den Kommentaren zu, dass sie demselben Irrtum aufgesessen sind.

Zum Glück kann OrengeJuice4195 inzwischen über die ganze Geschichte lachen, wie der User in einem Antwort-Kommentar verrät: "Ich habe die Wüste noch gar nicht freigeschaltet." Dort befindet sich nämlich die echte Schädelhöhle. Der Fan konnte sie also zu dem Zeitpunkt im Spiel noch gar nicht entdecken.

Was war euer größter Irrtum in Stardew Valley und wie ging es euch mit der Schädelhöhle?