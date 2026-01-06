"Shanes Charakter trifft dich härter, wenn du er bist": Stardew Valley macht auch vor schweren Themen nicht Halt und Fans erkennen sich in einer Figur wieder

Stardew Valley-Fans diskutieren darüber, dass sie sich in einem Charakter wiederfinden und wie das ernste Thema Alkoholkrankheit im Spiel dargestellt wird.

Samara Summer
06.01.2026 | 09:17 Uhr

Shane ist eine beliebte Romance Option in Stardew Valley. Shane ist eine beliebte Romance Option in Stardew Valley.

Stardew Valley dürfte so ziemlich das Top-Spiel sein, wenn es um Gemütlichkeit geht. Die Farm Sim von Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone setzt nicht nur auf einen entspannten Gameplay-Loop, sondern kommt auch mit knuffig buntem Pixel-Look. Trotzdem ist nicht alles im Sterntautal eitel Sonnenschein. Befassen wir uns mit den Dorfbewohnern, stolpern wir auch über ernste Themen. Shane ist dafür ein gutes Beispiel.

Contentwarnung: In diesem Artikel geht es um eine Suchterkrankung, genauer gesagt um Alkoholabhängigkeit. Solltest du selbst vermuten oder wissen, dass du betroffen bist, findest du hier Hilfe:

Sorgentelefon des Deutschen Roten Kreuzes: 06062 - 607 670

Alternativ kannst du auch mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt sprechen.

Stardew Valley-Fans erkennen sich in Shane wieder und tauschen sich aus

Ein Reddit-User spricht das Thema mit einem ziemlich heftigen Screenshot an. Er zeigt, wie Shane schlafend oder ausgeknockt im Regen liegt, um ihn herum Bierdosen. Dazu bemerkt der Fan: "Shanes Charakter trifft dich härter, wenn du er bist. Kann sich noch jemand damit identifizieren?"

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Eine Person antwortet darauf direkt:

Ja, als selbst alkoholkranke Person (4 Jahre trocken), trifft es mich.

Darauf antwortet der Fan, der den Beitrag gepostet hat: "Ich bin noch mittendrin, aber ich versuche, mich zu verbessern. Guter Job, Kumpel." In den Kommentaren tauschen sich noch weitere Community-Mitglieder darüber aus, wie lange sie bereits selbst trocken sind.

Außerdem gibt Shanes Rolle im Spiel Anlass zu Diskussionen. Viele Fans freuen sich, dass ein derart ernstes Thema Einzug in die Lebenssimulation gefunden hat, eben weil sie für nicht wenige Menschen zur Realität gehört. Auf diese Weise wird Bewusstsein dafür geschaffen. Einige User bemerken, dass sie sich in den Events mit diesem Dorfbewohner wiedererkannt und die Muster sofort sehen konnten.

Auch wir finden, dass Shane ein besonderer und wichtiger Charakter ist und haben die Beziehung mit ihm in die Liste der besten Romanzen in Videospielen aufgenommen:

Die besten 9 Romanzen in Videospielen: Diese Lovestorys haben uns Gänsehaut bereitet
von GamePro Redaktion
Die besten 9 Romanzen in Videospielen: Diese Lovestorys haben uns Gänsehaut bereitet

Was allerdings kontrovers in den Kommentaren diskutiert wird, ist, ob es so wirkt, als könne eine Heirat Shane "heilen", was bei jeglichen psychischen Erkrankungen natürlich nicht realistisch ist. Einige Fans kritisieren, dass es für sie so wirkt.

Aber nicht alle User interpretieren seine Geschichte so. Einige finden stattdessen, es wird durchaus deutlich, dass Shane seine Suchterkrankung nicht einfach hinter sich gelassen hat und auch eine Hochzeit daran nichts ändert.

Eine Person meint beispielsweise, er habe "gute und schlechte Tage". Ähnlich interpretieren es auch andere Fans, die in Shanes Story eben eher das stetige Arbeiten und einen Prozess, aber auch Rückschläge sehen. Und genau das kommt wiederum gut an.

Habt ihr euch mit Shane beschäftigt und wie ist seine Story eurer Meinung nach gelungen?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
