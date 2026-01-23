Stardew Valley-Fans stellen überrascht fest, dass der Brunnen neben dem Community-Center nicht nur reine Deko ist

Mit Update 1.6 ist das Angeln an mehreren ungewöhnlichen Orten möglich – doch viele Spieler wissen davon noch immer nichts.

23.01.2026

Wusstet ihr, dass man im Brunnen angeln kann? Wusstet ihr, dass man im Brunnen angeln kann?

Auch Jahre nach Release entdecken Spieler in Stardew Valley neue Details. Das liegt auch daran, dass Entwickler Eric Barone seine Updates gerne mit kleinen, leicht zu übersehenden Neuerungen füllt. Dazu gehören unter anderem neue Angelorte, an denen sich sogar besondere Belohnungen ergattern lassen.

Angeln im Brunnen?

Ein User erzählt verwundert auf Reddit, dass er im Brunnen neben dem Community-Center bereits Brassen, Schwarzbarsche und sogar eine kaputte CD gefangen hat. Für viele Fans ist allein die Möglichkeit, dort zu angeln eine Überraschung. Andere wussten zwar davon, gingen aber lange davon aus, dass dort ausschließlich Müll-Items droppen.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Manche Spieler*innen kennen die Änderungen bereits und raten, den Brunnen nicht vorschnell abzuschreiben. Denn wie an ein paar anderen Orten auch, lassen sich dort spezielle Items fischen, die entweder nur dort oder an anderer Stelle deutlich seltener zu bekommen sind.

Einzigartige Bilder und schicke Hüte

Im Brunnen wartet zum Beispiel die dekorative Mülltonne. Zwar lässt sie sich auch anderswo finden, hier bekommt man sie jedoch vergleichsweise unkompliziert an den Haken.

Einen weiteren ungewöhnlichen Angelspot gibt es vor dem Spa. Wer dort lange genug an der kleinen Wasserstelle fischt, kann ein Bild aus dem Wasser ziehen.

Auch auf Ginger Island wurden mit Update 1.6 neue Angelorte ergänzt. Besonders beliebt ist die Frosch-Mütze, die sich passenderweise in der Froschhöhle angeln lässt – sehr niedlich, wenn ihr sie euren Kindern aufsetzt.

So cool sieht Stardew Valley in Minecraft aus: Spielerin baut das gesamte Tal und die Ingwerinsel nach und zeigt, wie gut beides zusammenpasst
von Samara Summer
Stardew Valley-Fan findet Waffe mit richtig krassen Stats und Community liefert Erklärung dazu - "Die Waffenstatistiken im Spiel sind seltsam"
von Jonas Herrmann

Riesige Updates, die man kaum überblicken kann

Dass selbst Monate nach Update 1.6 immer noch Spieler*innen über diese geheimen Angelstellen stolpern, zeigt, wie umfangreich die Updates von ConcernedApe inzwischen geworden sind. Viele kleine Details gehen dabei fast zwangsläufig unter – was letztlich für den Entwickler spricht.

Das macht zugleich neugierig auf sein nächstes Projekt Haunted Chocolatier. Wenn dort auch nur ein Teil der Mühe und Liebe steckt, die Stardew Valley über Jahre erhalten hat, dürfen sich Fans nach dem Release auf reichlich Inhalte freuen.

Kanntet ihr die geheimen Angelpunkte schon?

