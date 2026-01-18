So cool sieht Stardew Valley in Minecraft aus: Spielerin baut das gesamte Tal und die Ingwerinsel nach und zeigt, wie gut beides zusammenpasst

Eine Streamerin hat es sich in Minecraft besonders gemütlich eingerichtet.

In Minecraft haben Spielerinnen und Spieler schon alle möglichen Videospiele nachgebaut, wie beispielsweise das düster-viktorianische Souls-Spiel Bloodborne. Die bekommen im typischen Klötzchen-Look des Sandbox-Titels oft ein ganz anderes Feeling. Die gemütliche Atmosphäre aus dem Sterntautal lässt sich dagegen sehr gut mit Minecraft-Blöcken transportieren. Das beweist eine Spielerin im Video.

Fan baut das Sternentautal in Minecraft nach und wir wollen gleich einziehen

Die Streamerin elametowel hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur etwa die Farm oder Pelican Town nachzubauen, sondern auch die Calico Wüste und die Ingwerinsel. In ihrem Video zeigt sie zunächst, wie die Insel aussah, bevor sie in die Stardew Valley-Map verwandelt wurde. Danach gibt es eine Tour durch alle wichtigen Abschnitte.

Zunächst existierte da einfach nur leeres Gelände, das elametowel erst mal komplett planieren musste, um damit arbeiten zu können. Losgelegt hat die Spielerin dann mit der Farm, die sofort Wiedererkennungswert mit der Versandbox und dem Bauernhaus hat.

Ursprünglich war dort auch mal eine große To Do-Liste angepinnt, aber da jetzt alles erledigt ist, ist die inzwischen leer.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Dafür gibt es Schuppen, ein Gewächshaus, Felder mit Vogelscheuche und jede Menge Tiere. Die Schweine haben sich nur leider in der Zwischenzeit in Zombie-Schweinemännchen verwandelt. Ähm, ja, das wirkt etwas befremdlich in der Farmidylle, aber kann ja mal passieren.

Danach präsentiert die kreative Spielerin die Bushaltestelle mit dem Tunnel, den Zundersaftwald, Marnies Farm, das Haus der Hut-Maus, die Kanalisation und so weiter. Hier wurde wirklich nichts ausgelassen. Besonders cool ist die enorme Detailfülle mit Unmengen an Deko.

Mit jeder Menge blühender Blumen und den vielen Laternen, die die Spielerin überall verteilt hat, ist das Tal besonders bunt und einladend.

Unsere Highlight sind Pelican Town mit all den altbekannten Gebäuden und der Strand mit der hübsch gestalteten Unterwasserwelt. Richtig cool sind aber auch die etwas abgelegeneren Gebiete, wie die Ingwerinsel samt wichtiger Orte wie der Inselfarm. Sogar die Geheimpfade hat die Spielerin eingebaut.

Wie gefällt euch das "klotzige" Sternentautal und was ist euer liebstes Areal im Nachbau?