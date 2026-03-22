Stardew Valley: Hochzeiten und Scheidungen gehören nunmal dazu, aber wenn diesen NPC jemand vor die Tür setzt, ist Schluss mit lustig!

Krobus hat es nicht verdient, verlassen zu werden!

Stardew Valley hat viele verschiedene Charaktere zu bieten und die meisten davon haben ihre Fans. Krobus hat aber nochmal eine besondere Stellung, denn hier sind sich fast alle einig: Das knuffige Schattenwesen muss man einfach lieb haben! Ein Fan hat jedoch das gutmütige Herz von Krobus gebrochen und muss nun mit den Konsequenzen leben.

Was ist passiert?

Krobus kann zwar nicht geheiratet werden, aber ihr könnt das freundliche Wesen trotzdem zu eurem Mitbewohner machen! Genau das hat Reddit-User Legitimate-Ask7088 auch getan. Später sollte dann aber doch eine Hochzeit mit einem anderen NPC folgen und so musste Krobus wohl und übel ausziehen – ungeachtet der Folgen.

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Solltet ihr die “Shadowperson”, wie Entwickler ConcernedApe ihn nennt, jedoch rausgeschmissen haben, ist er darüber nicht besonders glücklich. Kein Wunder, immerhin habt ihr euch bis dahin zu einer wichtigen Bezugsperson für Krobus entwickelt, der sich zuvor einsam und allein in der dunklen Kanalisation versteckt hat.

Wie Legitimate-Ask7088 auf die harte Tour lernen musste, zieht sich Krobus nach seinem Rauswurf wieder in sein kaltes, feuchtes Ursprungsheim zurück. Das ist schon traurig genug, doch wenn die Spielfigur dann wieder angekrochen kommt und ein Geschenk dabei hat, zeigt Krobus die kalte Schulter.

“Ich will dein Geschenk nicht”, heißt es nur noch und jedes Gefühl von Freundschaft und Wärme ist verflogen. “Was habe ich getan?!” ist daher eine sehr nachvollziehbare Reaktion des Users, der erst jetzt zu verstehen beginnt, was er angerichtet hat.

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“Gerechtigkeit für Krobus!”

Die Community stellt sich teils auf die Seite des Schattenwesens und ist empört über den Verrat:



“Er war also nur ein Lückenfüller, bis jemand besseres kam? Krobus ist genug! Gerechtigkeit für Krobus!”

“Du … du Monster! Wie konntest du nur?!” oder “Du hast ihn rausgeschmissen, nur um jemand anderes zu heiraten und fragst dich immer noch warum er sauer ist?”, heißt es aus anderen Kommentaren.

Kann man den Fehler wieder ungeschehen machen?

Es gibt aber auch ein paar Tipps von Fans, wie sich das Schlamassel wieder lösen lässt. So wäre es möglich das Gedächtnis von Krobus zu löschen, um sich wieder mit ihm anfreunden zu können.

Doch selbst unter diesem hilfreichen Hinweis muss sich Legitimate-Ask7088 den kritischen Stimmen stellen: “Diese 30.000 Gold am Dunklen Schrein der Erinnerung sind quasi die ‘Ich hab das unschuldigste Herz im Tal gebrochen’-Steuer. Bezahl sie!”

Außerdem wäre dann natürlich noch eine Scheidung notwendig. Auch die würde noch einmal mit 50.000 Gold zu Buche schlagen, aber es ist ja nur Geld. Wir wissen zwar nicht, wer jetzt mit Legitimate-Ask7088 im Haus lebt, aber eines ist klar: Krobus sollte wieder in sein altes Zimmer ziehen!

Ihr seht schon, den armen Krobus zu verletzen, solltet ihr euch gut überlegen. Aber seien wir mal ehrlich, abseits dieses Beispiels wird es wohl kaum viele so herzlose Menschen geben, die das überhaupt in Erwägung ziehen würden. Oder?!

Was denkt ihr: Habt ihr Krobus auch schon einmal rausgeschmissen und was zum Henker hat euch dazu gebracht, so etwas Schreckliches zu tun?