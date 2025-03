Tausende Stardew Valley-Fans wünschen sich neuen Lagerplatz für Holz und ich kann sie total verstehen

Eine Sache wünschen sich Stardew Valley-Fans aktuell ganz besonders: ein neuer Lagerplatz für Holz.

Ganze neun Jahre und unzählige Schwärmereien aus der GamePro-Redaktion hat es gebraucht, bis ich mir am vergangenen Wochenende endlich selbst Sense und Spitzhacke geschnappt und in Stardew Valley mein Leben auf dem Bauernhof begonnen habe. Dass ich an drei Tagen ganze 20 (!) Stunden damit beschäftigt war Felder zu bestellen, meine Hühner mit ausreichend Stroh zu versorgen und in der Miene kleine Schleime zu verkloppen, sollte alles darüber aussagen, wie mir das Spiel bislang gefällt.

Die Farming-Sim steckt so voller liebevoller Details, dass es zum Leidwesen von Entwickler Eric Barone erst recht auffällt, wenn eine Sache mal nicht so ganz funktioniert, wie man sie sich ausmalt – so wie das Lagern von Holz!

Das muss doch irgendwie... nee, das geht einfach nicht!

Alles hat in der Farming-Sim seine wohltuende Ordnung. Das Stroh wird nach Befreien des Hofs vom lästigen Unkraut im Silo aufbewahrt, gerade nicht gebrauchte Werkzeuge landen in der Holzkiste und der kleine Brunnen wird genau so platziert, dass die Wege beim Gießen nicht allzu lange sind.

Aber was ist denn bitteschön mit dem Holzschuppen los, der so vielversprechend neben dem geerbten Haus von meinem Opa steht? Im Spiel muss doch irgendwo ein Upgrade schlummern, damit ich hier gefälltes Holz lagern kann. "Hallo, Robin, kannst du da nicht irgendwas zimmern?"

Sag mal, Robin, kannst du das Holzlager nicht einfach für mich ausbauen und nutzbar machen?

Nachdem mir Kollege und Bauernhof-Experte Max einen Beitrag aus dem Subreddit von Stardew Valley gezeigt hat, dann die Gewissheit. Da hätte ich Farming-Noob noch so lange Pelikan Stadt und seine hübsche Pixel-Umgebung absuchen können, das Feature steckt gar nicht im Spiel!

Die Stardew Valley-Community hat einen großen Wunsch

In besagtem Thread schreibt Stardew-Fan BroVival "Ich finde, der Schuppen auf der linken Seite (vom Haus) sollte eigentlich ein Inventar für Holz sein." Das will ich aber auch meinen – und stolze 16.673 Fans sehen das ganz genauso.



Auch seinen Vorschlag, dass die Größe des Stapels ganz nach der Menge an eingelagertem Holz variieren könnte, finde ich richtig klasse. So hätte man immer schön im Blick, wie groß der Bestand gerade noch ist, um etwa einen neuen Hühnerstall oder Holzzäune als Umrandung für seine Beete zu bauen.

Stardew-Community baut seine Idee sinnvoll aus: Unter seinem Beitrag findet sich nicht nur reichlich Zustimmung, sondern auch eine weitere tolle Idee. So schreibt DeltaMikeXray, dass das Holz nach dem Fällen eines Baums automatisch ins Lager wandern könnte. Vorab müssten wir den Unterstand neben unserem Haus jedoch von Robin ausbauen lassen.

Das Feature könnte also genau so funktionieren wie bereits jetzt das Silo.

Bei all dem Lob gibt es für die Idee jedoch auch vereinzelt Kritik. So wird gewiss mit einem kleinen Schmunzler angemerkt, dass trockenes Holz direkt neben dem Haus zu lagern vielleicht nicht die beste Idee ist. Man bedenke die ganzen Insekten, die ein solches Vorhaben anlocken würde.

Ja gut, auch wieder wahr. Lästige Holzkäfer brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in der Küche, oder schlimmer noch, im Bett.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, ob sich Eric Barone aka ConcernedApe dem Wunsch seiner Community annimmt und vielleicht in einem weiteren Update die Funktion ergänzt.

Doch wenn nicht, wäre das sicher auch zu verkraften. Schließlich hat er mit der Entwicklung von Haunted Chocolatier gewiss alle Hände voll zu tun. Was wir bereits über das Spiel wissen, hat euch Max übrigens im Video oben zusammengefasst.

Würdet ihr euch ebenfalls ein Lager für Holz direkt neben eurem Haus für Stardew Valley wünschen oder habt ihr einen ganz anderen Wunsch, den ihr viel lieber von Eric Barone umgesetzt im Spiel hättet?