Stardew Valley: ConcernedApe erklärt, warum man nicht alle Figuren heiraten kann - und welche Beziehungen er gerne noch einbauen würde

Nicht alle Charaktere in Stardew Valley können geheiratet werden - warum eigentlich?

Stardew Valley bietet derzeit 12 Charaktere, mit der die eigene Spielfigur eine Beziehung eingehen, heiraten und Kinder bekommen kann. In der Spielwelt tummeln sich allerdings noch viel mehr NPCs, von denen sich einige ebenfalls dafür anbieten würden. Warum das so ist, hat ConcernedApe jetzt erklärt.

Wieso ihr manche Charaktere nicht heiraten dürft

Im US-amerikanischen Podcast TigerBelly wird Eric Barone genau darauf angesprochen. Im Wesentlichen nennt er zwei Gründe dafür, warum die Tür von vielen Charakteren für eine romantische Beziehung verschlossen bleibt.

Der erste Grund ist denkbar einfach: „Die wahre Antwort ist, dass ich nicht genug Zeit hatte, um alle zu Heiratskandidaten zu machen“, erklärt er.

Im Verlauf des Podcasts geht er darauf ein, dass er ursprünglich vier Jahre an der Release-Version des Spiels geschraubt hat. Irgendwann im Jahr 2016 sei der Punkt gekommen, an dem er einfach etwas veröffentlichen musste, damit es vorwärts geht. In den Jahren danach folgten zwar viele Updates und neue Features, doch für mehr Beziehungsquests war bisher wohl keine Zeit.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Das heißt aber nicht, dass Barone nicht gerne mehr Optionen einbauen würde. Eine spannende Idee sei beispielsweise, dass die Spielfigur mit Robin oder Demetrius eine Romanze beginnt und damit die bestehende Ehe der beiden ins Wanken gerät.

Er würde Gedankenspiele wie diese gerne umsetzen, „mit allen Konsequenzen“, die sich aus diesem Chaos im Dorf ergeben würden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass sich die Gemeinschaft womöglich gegen die Spielfigur stellt und „jeder dich hasst“, was ein ziemlich ernster Twist wäre. Allerdings wäre das auch "sehr viel Arbeit".

Der Reaktion, dass dies nicht zum Tonfall des eher heiteren Spiels passen würde, widerspricht Barone: „Irgendwie würde es das. Es gibt einige Dinge, in denen es ziemlich ernst wird“. Damit meint er vermutlich Questlines, die sich sehr wohl mit schwierigen Thematiken wie der Armut von Pam, dem ausgestoßenen Linus oder der PTSD-Erkrankung von Soldat Kent beschäftigen.

Für manche Charaktere passt es einfach nicht

Ein weiterer Grund kann aber auch in den Figuren selbst liegen. Er nennt hier etwa Linus, der außerhalb des Dorfes allein in einem Zelt lebt und von den meisten NPCs gemieden wird.

Wenn es nach Barone geht, würde Linus aufgrund seines Charakters niemals mit jemandem zusammenziehen, da er sich dadurch „eingesperrt“ fühlen würde.

Dazu fallen uns noch weitere Gründe ein, wie etwa das Alter einiger Figuren oder die Tatsache, dass nicht alle Wesen im Sternentautal überhaupt menschlich sind - auch wenn sich bestimmt einige Fans offen für eine romantische Beziehung mit dem beliebten Schattenblob Krobus zeigen würden, der bisher immerhin als Mitbewohner einziehen darf.

Ob und wann ConcernedApe hier per Patch nachhilft, ist ungewiss. In nächster Zeit solltet ihr nicht mit größeren Stardew Valley-Updates rechnen. Erst kürzlich hat Barone noch einmal bekräftigt, dass er sich vorerst komplett auf sein nächstes Spiel Haunted Chocolatier fokussieren möchte, das vermutlich erst in mehreren Jahren erscheint.

Danach könnte es allerdings wieder mehr Stardew Valley-Inhalte geben, denn Barone macht immer wieder deutlich, dass er noch viele Ideen für sein Herzensprojekt übrig hat. In der Zwischenzeit ist natürlich die Modding-Community für euch da, falls ihr am PC spielt.

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne mehr Optionen für romantische Beziehungen oder seid ihr mit den bestehenden 12 Leuten bereits gut ausgelastet?