Stardew Valley macht euch in 1.6 überraschend ein Geschenk, jedoch müsst dafür zunächst eure Kekse rausrücken

Wer gut backen kann oder Kühe besitzt, kann ein weiteres Geschenk bekommen.

Eric „Concerned Ape“ Barone hat mit Patch 1.6 massig neue Inhalte in Stardew Valley eingeführt. Es ist so viel neuer Content, dass er empfohlen hatte, am besten einen neuen Spielstand anzufangen. So gibt es beispielsweise eine Funktion, mit der ihr euer Pferd beim Füttern schneller machen könnt.

Es gibt noch weitere Zufallsentdeckungen, die Fans nun nach und nach machen. Ein User hat beispielsweise ein Überraschungsgeschenk entdeckt, das ihr nur erhalten könnt, wenn ihr einen bestimmten Gegenstand habt.

Stardew Valley: So bekommt ihr das Geschenk

Was haben Fans entdeckt? Ein Fan schreibt auf Reddit, dass er im Außenbereich seiner Farm einen Teller Kekse auf einen Tisch gestellt hatte. Das war vor dem Fest des Wintersterns. Als er zu Bett ging und am nächsten Morgen nach den Keksen schauen wollte, war dort nur ein Geschenk:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie ein User schreibt, handelt es sich dabei um ein Feature, das mit 1.6 eingeführt wurde. Das Geschenk gibt es nur für eine Portion Kekse, es hilft also nicht, mehrere Kekse zu verteilen. Die Kekse können sowohl drinnen als auch draußen platziert werden.

Besonders süß: Das Ganze klappt auch mit Milch. Sowohl für die Milch als auch für die Kekse gibt es jeweils ein Geschenk. Solltet ihr also vor dem Fest des Wintersterns stehen, solltet ihr Milch und Kekse offen platzieren, damit sich der Weihnachtsmann auf seiner Tour stärken kann.

Das Feature ist also von einem Brauch abgeleitet, bei dem Kinder einen Teller Kekse und ein Glas Milch für den Weihnachtsmann hinstellen. Am nächsten Tag sind die Kekse und die Milch weg, dafür finden die Kinder Geschenke im Austausch vor.

Wie reagieren die Spieler*innen?

Viele der User sind begeistert von dem Feature und finden es süß oder schreiben, dass sie es lieben. Sie wollen den Trick selbst ausprobieren, um an das extra Geschenk zu kommen. User YanCoffee schreibt sogar, dass sie wegen solcher kleinen Details noch am Spielen sei.

Einige Spieler*innen wussten nicht einmal, dass es möglich sei, Essen auf Tischen zu platzieren. Der Thread zeigt, wie liebevoll die Community untereinander umgeht und wie sie sich mit vielen Easter Eggs und Tricks austauschen, um sich gegenseitig weiterzuhelfen.

User loquacious-laconic erzählt sogar von seinem Kindheitsritual. Er habe statt Milch Wasser und Möhren für Rudolph, das Rentier, rausgestellt. Kekse gab es trotzdem, denn seine Eltern mochten einfach keine Milch. Leider funktionieren im Spiel Karotten nicht, um an ein extra Geschenk zu kommen.

Habt ihr weitere Details entdeckt, die euch erst seit Patch 1.6 von Stardew Valley aufgefallen sind?