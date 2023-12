Stardew Valley-Fan findet nach 1000 Stunden heraus, dass Schleime mit Dorfbewohnern reden und verblüfft Community

Das findet sogar bestimmt Sebastian putzig: nette Schleime.

Schleime sind in Stardew Valley nicht gerade dafür bekannt, die nettesten Geschöpfe zu sein. Sie sehen zwar ganz niedlich aus, greifen uns aber sogar an, wenn wir sie in dem dafür vorgesehenen Stall züchten und zu unvorsichtig sind. Ein Fan hat allerdings entdeckt, dass die kleinen Blobs richtig nett zu den Dorfbewohnern sein können – und bis zu dieser Erkenntnis hat es richtig lange gedauert.

Das ist die Interaktion, die viele Fans vermutlich noch nicht kennen

Das Wichtigste in Kürze Schleime in Stardew Valley können freundlich zu den Dorfbewohnern sein

Ein Fan hat entdeckt, dass Schleime grüßen und mit den Bewohnern interagieren können

Ein Community-Mitglied erklärt, dass wir den Schleim-Stall dafür im Dorf bauen müssen

Für viele Fans dürfte diese putzige Interaktion komplett neu sein. Wir jedenfalls haben nicht schlecht gestaunt. Auf einem Screenshot zeigt Reddit-User MissOkComputer, wie mehrere Schleime in Pelican Town herumhüpfen und und Jodi freundlich grüßen, nachdem sie ihnen einen "guten Morgen" gewünscht hat. Zufälligerweise spielt der Fan auch noch auf Deutsch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

MissOkComputer kommentiert dazu: "Sludge? Ich habe das noch nie gesehen!!! Ich liebe dieses Spiel so sehr, es überrascht mich nach 1000+ Stunden immer noch." Die vielen Spielstunden hat der Fan übrigens gut genutzt. In einem anderen Reddit-Post zeigt MissOkComputer eine wunderhübsch arrangierte Farm in In Game-Jahr 20.

In den Kommentaren melden sich viele überraschte Community-Mitglieder. So schreibt eine Person: "Jemand hat schon früher gepostet, dass Schleime im Dorf herumwanderen und Bewohner grüßen können und ich dachte, das wäre ein Scherz...".

Ein anderer Fan stimmt zu und ergänzt: "Erzählst du mir, das ist vanilla [ungemoddetes] Gameplay und das passiert, wenn Schleime abhauen? Wie kann ich lediglich 15 Dollar dafür gezahlt haben?" Allerdings glaubt ein weiterer User zu wissen, dass die Szene nicht durch entlaufene Schleime zustandegekommen ist und erklärt:

"Du musst das Schleim-Stall Ding im Dorf aufstellen. Ich denke nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass sie abhauen, haha." Über diese Info freut sich gleich das nächste Community-Mitglied und will das sofort selbst ausprobieren: "Die Arbeit kann warten."

Falls ihr euch für Stardew Valley begeistert, könnte euch auch dieses Spiel interessieren:

0:29 In Echoes of the Plum Grove trifft Stardew Valley auf Paper Mario – aber es gibt einen bösen Twist

Ein anderer User verrät MissOkComputer sogar noch etwas, dass der Fan offenbar selbst nicht wusste: Anscheinend können die Schleime uns sogar zur Rede stellen, wenn wir vor ihnen im Müll wühlen, also ganz wie die Dorfbewohner.

Wusstet ihr von diesen süßen Interaktionen zwischen Dorfbewohnern und Schleimen und habt ihr sie selbst schon mal erlebt?