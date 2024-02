'WAS?': Stardew Valley-Fan pflanzt Bäume und wird auf einmal von einem der seltensten Items angesprungen

Sicher würde sich auch Leah über diesen Fund freuen, auch wenn er nicht zu ihren Lieblingsgeschenken gehört.

In Stardew Valley gibt es immer wieder diese wunderbaren Momente, in denen wir völlig unverhofft auf seltene und wertvolle Items stoßen. In den meisten Fällen passiert das während der Minenarbeit, beziehungsweise dem Brechen von Geoden.

Sind wir echte Glückspilze, dann kann das auch beispielsweise beim Grasmähen vorkommen. Aber einen erfreulichen Zwischenfall wie diesen haben wir bisher noch nicht gesehen.

Dieses Item springt bei einem Stardew Valley-Fan aus dem Boden

Das Wichtigste in Kürze Ein Stardew Valley Fan entdeckte einen Bug, bei dem eine Prismatische Scherbe beim Pflanzen von Bäumen aufgetaucht ist.

Das Mineral ist eigentlich sehr selten und wird normalerweise unter anderem in Geoden oder als Monsterbeute gefunden.

Es scheint sich um einen Glitch gehandelt zu haben, der durch gleichzeitiges Abbauen von Iridium in der Mine ausgelöst wurde.

Reddit-User Solskin8961 zeigt einen wirklich witzigen Clip. Wir sehen, wie der Spielercharakter des Fans eine ganze Menge Bäume pflanzt. Auf einmal ploppt dabei einfach eine Prismatische Scherbe aus dem Ackerboden und springt den Charakter geradezu an, um in seinem Inventar zu landen. Nette Bezahlung für die Arbeit! Aber seht selbst:

Das Mineral in Regenbogenfarben gehört zu den seltensten Gegenständen im Farm Spiel und sollte eigentlich nicht auf diese Weise zu ergattern sein. Stattdessen steckt es unter anderem in Omni-Geoden, mystischen Steinen in den unteren Eben der Mine oder der Schädelhöhle, ist Monsterbeute oder Fischschatz (via fandom.com).

Wie kommt der Fan zu diesem Glück?

Es scheint sich um einen Bug zu handeln und der Fan liefert auch gleich eine Erklärung mit, was das Ganze ausgelöst haben könnte:

Bin mir ziemlich sicher, dass das ein Glitch war, der dadurch zustandekam, dass meine Frau gleichzeitig in der Schädelhöhle Iridium abgebaut hat.

Also vermutlich hat der Fan da ganz frech den Lohn der Arbeit seiner Koop-Partnerin einkassiert. Tatsächlich kommt die Scherbe auch nicht direkt dort, wo der Spielercharakter seinen Ahornsamen einpflanzt, aus der Erde, sondern ein gutes Stück weiter vorne.

Gleich mehrere User bestätigen, dass dieser Bug auch in ihren Multiplayer-Sessions bereits aufgetaucht ist. Ein anderes Community-Mitglied stellt dagegen amüsiert fest:

Diese eine Sekunde Pause, als du es begriffen hast, bevor du dich einfach umgedreht und weiter gepflanzt hast, war superwitzig ... 'Ist das einfach ...? Ja ... Ich schätze, das ist einfach passiert. Okay, zurück zum Pflanzen.'

"Yoba belohnt einen fleißigen Farmer", spaßt eine andere Person. "Vielleicht war es Großvater", meint ein weiterer Fan und spielt damit auf das Grab an, das sich direkt bei der Stelle befindet.

Die Prismatische Scherbe lässt sich für 2000 G verkaufen, beziehungsweise: Falls ihr den Gemmologenberuf wählt, kommt sogar noch mal was obendrauf. Sie kann aber auch auf mehrere andere Arten genutzt werden. So sorgt sie in der Junimo-Hütte unter anderem dafür, dass die kleinen Wesen ständig die Farbe wechseln. Oder sie kann dazu dienen, das Galaxie-Schwert zu bekommen.

Kanntet ihr diesen witzigen Bug bereits? Über welches seltene Item habt ihr euch bisher am meisten gefreut?