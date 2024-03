250 Katzen und kein Ende in Sicht - Stardew Valley-Spieler erfüllt sich mit Update 1.6 den Wunsch einer riesigen Haustiersammlung

Der aktuelle Patch 1.6 hat tonnenweise neue Features in Stardew Valley eingebaut. Spieler*innen können jetzt einen neuen Farmtypen wählen oder Haustiere schneller beiseiteschieben. Ein Spieler hat nun eine weitere Veränderung der Vierbeiner ausgenutzt, mit der er sich einen Traum erfüllt hat.

Stardew Valley: Patch 1.6 macht Fans zu Haustiersammlern

Um was für eine Änderung geht es? Der Entwickler Eric Barone (ConcernedApe) hat das Limit für die Anzahl an Haustieren aufgehoben. Somit können Spieler*innen jetzt unendlich viele Haustiere besitzen, zumindest wenn sie mit ihrem ersten Haustier die maximale Anzahl an Herzen erreicht haben.

Der User mcloafin69 im Reddit-Forum hat das ausgenutzt und sich zahlreiche Katzen gekauft. Damit meinen wir aber nicht nur so an die 10 bis 20 Stück. Mittlerweile beträgt seine stolze Sammlung über 250 Miezen und er plant damit, noch viele weitere Katzen zu kaufen.

Ein Haus voller Katzen. © mcloafin69 auf Reddit

Als Beweis teilt der User ein Bild, auf dem die über 250 Katzen zu sehen sind. Einige der Katzen tragen sogar einen Hut, doch die meisten scheinen einfach ohne weitere Anpassungen im Fließbandverfahren nachgekauft worden zu sein. Das komplette Haus wird auf jeden Fall von Katzen belagert – einige schlafen, einige sitzen und viele stehen einfach in der Gegend herum.

Unter den Haustieren befindet sich außerdem ein Hund. Wer ihn im Wimmelbild gefunden hat, kann es uns in den Kommentaren gerne einmal mitteilen. Der Redditor schreibt, dass dieser Kauf ein Unfall gewesen sei.

Tatsächlich hat er fast alle dieser Katzen an einem Tag gekauft. Das Haus sei nun mit lautem Miauen erfüllt. Allerdings weiß er noch nicht, ob und wie stark sich diese wachsende Anzahl an Haustieren auf Dauer auf die Performance des Spiels ausüben wird.

Mittlerweile gibt es Stardew Valley sogar für Mobile:

0:35 Stardew Valley - Trailer: Indie-Hit kommt als Mobile-Version für iOS und Android - Trailer: Indie-Hit kommt als Mobile-Version für iOS und Android

Community feiert die Katzen-Wohnung

Was sagen andere Fans dazu? In den Kommentaren tummeln sich viele User, die begeistert von der Idee sind. lettheworldbe schreibt etwa, dass das Wahnsinn sei. Andere wiederum denken an die Menschen, die eine Katzenallergie haben und fühlen mit ihnen.

Andere Kommentierende schreiben, wie „unglaublich“ die Aktion sei und dass das „das Beste sei, was sie jemals gesehen haben“. Der Ersteller des Threads sei vom „Farmer“ zur „Crazy Cat Lady“ aufgestiegen.

Es bleibt die Frage, wie vielen Haustieren das Spiel standhalten kann und wann es zu Performance-Einbrüchen kommt. Einige User vermuten, dass das erst bei mehreren Tausend Tieren der Fall sei.

Übrigens: Für alle Katzen hat der User bislang über 10 Millionen Gold ausgegeben. Sollte er in dem Tempo seine Sammlung erweitern, wird er noch einiges an Gold investieren müssen.

Was haltet ihr von der Sammlung? Wie viele Tiere besitzt ihr momentan in Stardew Valley?