'Das ist lebensverändernd': In Stardew Valley könnt ihr künftig Hunden und Katzen Hüte aufsetzen und Fans sind begeistert

Da freut sich auch Leah: Die Haustiere in Stardew Valley werden jetzt noch süßer.

Lange Zeit konnten wir nur rätseln, was uns mit dem Inhalts-Update 1.6 zu Stardew Valley erwartet. Inzwischen hat Entwickler Eric "Concerned Ape" Baron aber eine ganze Liste an Neuerungen veröfflicht, die Fans schon jetzt richtig glücklich macht.

Dazu kam noch mal ein neues Highlight, das sowohl bei uns in der Redaktion als auch auf Social Media für Begeisterung sorgt. Kein Wunder: Es handelt sich nämlich um Haustiere mit Hüten!

So sehen die Hunde und Katzen mit Hüten aus

Bisher konnten wir in der Farm Sim nur unserem Pferdchen Hüte auf den Kopf setzen und das sah schon echt klasse aus, aber gerade das beweist ja, dass wir mehr Vierebeiner mit schicker Kopfbedeckung brauchen. Das ist wohl auch dem Stardew Valley-Schöpfer bewusst geworden.

Concerned Ape schreibt im Beitrag auf X (ehemals Twitter) einfach nur: "Hats on cats (and dogs)", also auf Deutsch: "Katzen und Hunde mit Hüten." Darunter sind die putzigen Screenshots von möglichen Haustieren mit unterschiedlichem Kopfschmuck zu sehen. Schaut einfach selbst:

Wir waren sofort hin und weg. Da fielen Kommentare wie: "Oh, da muss ich mit dem Update wirklich noch mal anfangen", oder: "Das sind Hunde und Katzen mit Hüten. Leute, denen das nicht gefällt, haben kein Herz."

Die Kommentare unter dem Beitrag auf X fallen ähnlich aus. Eine Person schreibt - womöglich etwas augenzwinkernd, aber wer weiß: "Das ist lebensverändernd." Ebenso begeistert äußert sich ein weiterer User: "Das ist es. Das ist alles, was ich jemals in meinem Leben wollte." Andere finden schlicht: "Das ist so süß". Der offizielle Xbox-Account kommentiert mit: "Das! Das sind die Inhalte, die wir liebend gerne sehen."

Was wurde noch angekündigt?

Die ganze Liste an Neuerungen, die für Update 1.6 bereits bekannt sind, findet ihr in unserer oben verlinkten News. Dazu gehören beispielsweise auch mehrere neue Feste und Winterbekleidung für die Bewohner*innen von Pelican Town. Wann die Inhalte genau kommen, ist leider noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zum modischen Feature? Welches Haustier findet ihr auf den Screenshots mit seinem Hut am niedlichsten?