Stardew Valley: Das passiert, wenn ihr beim Wüstenfestival 100 Eier-Bewertung schafft (Spoiler: Gil rastet komplett aus)

Dieses wunderschöne Stardew Valley-Gesicht könnte auch über euren Bildschirm flimmern.

Wenn ihr euch in Stardew Valley beim Wüstenfestival richtig ins Zeug legt, könnt ihr in der unendlich tiefen Schädelhöhle viele Preise absahnen. Je tiefer ihr hinabsteigt, desto höher fällt auch eure Eier-Bewertung aus. Wenn ihr richtig weit kommt, reagiert NPC Gil besonders witzig darauf und kann eure starke Leistung kaum glauben.

Um sein wunderschönes “Was zur Hölle geht denn hier ab?!”-Gesicht zu sehen, müsst ihr mit einer Eier-Bewertung über 55 zu ihm zurückkehren. Das ist gar nicht so einfach und dementsprechend verliert Gil seinem kleinen Bild nach zu urteilen tatsächlich ziemlich die Fassung.

100!?!?!?!?!?!?!?

Geschafft und geteilt hat die lustige Reaktion Shawnick auf Reddit. Mit einer Eier-Bewertung von 100 kehrte er an die Oberfläche zurück und forderte bei Gil seine wohlverdiente Belohnung ein. Gil bekommt daraufhin vor lauter Staunen gar keine richtige Antwort mehr heraus, bis auf: “100!?!?!?!?!?!?!?”

Ganz so weit müsst ihr es aber gar nicht schaffen. Ab einer Bewertung von 56 reagiert der Mann im Schaukelstuhl auf diese Weise. Als Belohnung bekommt ihr von ihm in diesem Fall übrigens 500 Calico-Eier für das Wüsten-Festival und ein magisches Bonbon.

So funktioniert die Eier-Bewertung

Um so weit zu kommen, müsst ihr einige Hindernisse überwinden. Während des Wüsten-Festivals könnt ihr in die Schädelhöhle hinabsteigen. Wie schon bei der normalen Variante oder der Mine stellen sich euch dort Monster in den Weg, aber ihr könnt auch seltene Items finden.

Die Eier-Bewertung gibt es nur während des Wüstenfestivals. Sie steigt alle 5 Etagen und wenn ihr eine der verstreuten Calico-Statuen aktiviert. Mit Letzterem ist aber auch ein Risiko verbunden, denn die Katzenfiguren lösen verschiedene Effekte aus, die auch negativ sein können.

Ihr wisst also vorher nicht, ob ihr zum Beispiel geheilt werdet und Buffs bekommt oder ob alle Gegner danach mehr Schaden austeilen und häufiger spawnen.

Theoretisch könnt ihr unendlich weit in die Schädelhöhle vorstoßen, allerdings gibt es mit der ablaufenden Tageszeit auch irgendwo eine Grenze. Falls ihr euch mit unlauteren Mitteln dennoch weiter herunter cheatet, reagiert Gil sogar darauf.

Ab einer unrealistischen Eier-Bewertung von 1000 oder mehr hört ihr eine Stimme in eurem Kopf, die euch unehrenhaftes Verhalten vorwirft. Und womit? Mit Recht!

Habt ihr Gil auch schon einmal mit einer hohen Bewertung ausflippen lassen?