Starfield: Noch 3 Tage bis zum Early Access-Release – Alle Infos zu Preload, Release-Uhrzeit und Co.

Die wichtigsten Infos zum Release von Starfield im Überblick.

In wenigen Tagen erscheint Starfield nach langem Warten endlich für Xbox Series X/S und den PC. Wer eine der teureren Editionen oder das Premium-Upgrade gekauft hat, kann außerdem bereits einige Tage vor dem offiziellen Release loslegen. Alle wichtigen Infos vorab fassen wir euch hier zusammen.

Alle Infos zum Early Access-Start in Starfield

An welchem Tag startet der Early Access? Am 1. September 2023

Am 1. September 2023 Um wie viel Uhr wird Starfield freigeschaltet? Um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit

Um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit Wie bekomme ich Zugang zum Starfield-Early Access? Dafür müsst ihr die Digital Premium Edition, die Constellation-Edition oder das Premium-Upgrade vorbestellt haben.

Alle Infos zum regulären Release von Starfield

An welchem Tag erscheint Starfield? Am 6. September 2023

Am 6. September 2023 Um wie viel Uhr wird das Spiel freigeschaltet? Um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit

Alle Infos zum Preload von Starfield

Schon vor Release könnt ihr Starfield runterladen, um direkt zum Release loszulegen. Wann der Preload losgeht, hängt allerdings von eurer Plattform ab:

Seit dem 17. August 2023 ist der Starfield-Preload für Xbox Series X/S und Windows-PCs verfügbar.

ist der Starfield-Preload für Xbox Series X/S und Windows-PCs verfügbar. Ab dem 30. August 2023 ist der Starfield-Preload für Steam verfügbar.

Wie groß ist der Preload? Die Downloadgröße beläuft sich Berichten zufolge auf 126 GB auf Xbox und knapp 140 GB auf PC. Nach dem Release kann der benötigte Speicherplatz des Spiels sich nochmal leicht ändern.

Wann erscheint unser GamePro-Test?

Wartet ihr aktuell noch auf die Presse-Meinungen zu Starfield, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Bereits am 31. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit fällt nämlich das Test-Embargo. Dann verraten wir euch im Test ausführlich, wie Starfield bei uns abschneidet.

Seid ihr euch vorab noch unsicher, was euch genau in Starfield erwarten wird, haben wir euch unter anderem alle bekannten Infos zur Welt, Gameplay, Companions und Co. in unserer Übersicht zusammengefasst:

Wie die Hardware-Experten von GameStar Talk die Technik von Starfield einschätzen, erfahrt ihr übrigens im Tech-Podcast:

1:21:59 Kann Starfield seine Technik-Versprechen überhaupt einlösen?

Wie sicher sind all diese Termine?

Ziemlich sicher. Zwar musste der Starfield-Release in der Vergangenheit bereits verschoben werden, die aktuellen Termine dürften aber final sein, solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Bethesda hatte nämlich bereits Mitte August angegeben, dass Starfield den Gold-Status erreicht hat, also komplett fertig und für den Versand bereit ist.